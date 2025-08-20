Omar Cascante vivió ruda situación: “Un hombre me estaba apuntando con un arma y amenazándonos”

Omar Cascante contó lo que vivió. (Instagram/Archivo/Instagram/Archivo)

El periodista Omar Cascante recordó la fea situación que vivió hace algunos años, cuando un hombre lo apuntó con un arma y amenazó a sus compañeros mientras realizaban un trabajo en una reserva indígena.

“Corría el año 2009, nosotros teníamos en el programa una sección que se llamaba En lo Profundo (Informe 11) y esa mañana llegamos a una reserva indígena para poder grabar la danza ancestral que realizaba una de sus habitantes en una catarata, en la zona sur.

Después de tres horas llegamos al lugar lindísimo, pero también nos percatamos de escuchar algunas detonaciones, algunos disparos, que se venían acercando poco a poco; luego nos dimos cuenta de que por una de las montañas venía un hombre bajando furioso, y venía disparando”, comentó.

Cascante detalló que ese día tenía al hombre al frente, como nunca imaginó.

“Estaba apuntándome con el arma y amenazándonos diciendo que si continuábamos grabando, él nos iba a disparar. Nos dimos cuenta de que había un conflicto de tierras entre familias y para mí, el camarógrafo y para los asistentes, fueron momentos terribles, de nervios, de ansiedad; si ese hombre respondía a su impulso, nos iba a matar”, detalló.

Ese día todo el equipo paró la producción y al día siguiente volvieron a la reserva para negociar con el hombre y su familia.

“Las aguas fueron bajando un poquito, pero había una tensión horrible en el ambiente y yo tuve un pensamiento extraño y le dije al muchacho: ‘A usted le gustan los tenis’ y me respondió que nunca había tenido unos” “, confesó.

En ese momento, Omar se quitó las que andaba, se las regaló y se quedó descalzo.

“Me fui para el carro del canal, cuando escucho: ‘Hey, Omar’, y es el muchacho. Mi pensamiento fue que, si no pasó ayer, va a pasar hoy. Para mi sorpresa, venía con un collar que él mismo había tallado con algunos colmillos de saíno y me dijo que, como yo le regalé los tenis, quería que lo conservara”, contó.

El expresentador dice que conservó el collar como un recordatorio del día en que casi lo matan.

“Por eso hice esta grabación, porque así es la vida, todos tenemos en la vida muchos ‘casi’, el día que usted casi perdió su trabajo, el día en el que casi no regresa después de aquel accidente, el día en el que casi usted destruye su matrimonio por una mala decisión o el día en el que casi le vence la depresión, así es la vida, tendremos muchísimos casi, el día en el que usted casi dejó de creer, pero aprenda esto: los casi no son solo casualidad, son señales de que todavía hay capítulos que usted necesita escribir.

“Y yo diría que son recordatorios de que incluso en el borde del abismo, Dios es el que sostiene su cuerda, porque lo que casi lo mata termino haciéndolo más fuerte, y lo que casi lo quiebra, lo convirtió en un sobreviviente. Es más, lo que casi lo destruye, lo forjó para lo que viene y lo que casi fue su final fue apenas un prólogo”, concluyó.

