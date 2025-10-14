Óscar Ulloa vivió una situación “angustiante” con un sapo cuando llegó a su casa

Óscar Ulloa se llevó un susto en su casa. ( Óscar Ulloa)

El comunicador Óscar Ulloa vivió una experiencia que consideró una “emergencia grave”.

Cuando llegó a su casa, se topó con una situación angustiante: un sapo se había metido a su vivienda, lo que le provocó un gran susto que decidió compartir con sus seguidores en redes sociales.

“Tengo una emergencia grave, se me metió un sapo a la casa”, dijo Ulloa durante una transmisión en vivo. El periodista explicó que ya antes le había pasado en el patio o en el cielo raso, pero nunca dentro de su hogar.

Óscar Ulloa contó que tuvo que pedir ayuda. ( Óscar Ulloa)

“Me había pasado en los patios, en el cielo de la casa, pero siempre alguien los sacaba. ¡Pero en la casa, por Dios!”, comentó con evidente nerviosismo.

Después de varios minutos pidiendo ayuda, su amiga Meli, decidió ir hasta su casa para darle una mano, donde lo sacó con la escoba.

“Todos se burlaron, pero mi amiga Meli me salvó la vida a mí y a mis perros, qué bendición tener amigos así”, expresó.

El comunicador también reconoció que el momento lo dejó muy afectado emocionalmente. “Tenía ganas de llorar, y sé que Dios y yo nunca vamos a olvidar la acción de mi amiga”, dijo.

“Lo logramos, pero no se lo deseo a nadie”, concluyó Ulloa, quien recibió decenas de mensajes y comentarios de sus seguidores, algunos entre risas y otros solidarizándose con su miedo.

Óscar Ulloa vivió una triste historia. (Óscar Ulloa /Óscar Ulloa)