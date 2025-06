Otra vez Alajuelense deja en mal a Gustavo Gamboa y a muchos manudos

Gustavo Gamboa, humorista (redes/Facebook)

El humorista y expresentador de Teletica Gustavo Gamboa, le hizo un fuerte reclamo a Alajuelense con el que muchos manudos se sentirán indelicados.

Como varios aficionados del cuadro rojinegro Tavo se rio mucho en su momento del Saprissa por cómo la cancha se llenó de charcos durante el clásico de la final de ida y ahora le llegó el karma.

Este lunes, el Alejandro Morera Soto se inundó mucho más que la Cueva y la Liga y su afición volvió a ser centro de burlas y muchos memes

Ante esta situación, muchos morados se acordaron de un video que subió Tavo para reírse del Monstruo y lo etiquetaron en las fotos del Morera.

LEA MÁS: Alajuelense es centro de burlas de morados por esto que pasó en el Morera Soto

El locutor le reclamó a su equipo que siempre de una u otra manera lo deja en mal públicamente.

“Quiero que vean esto, definitivamente ser manudo no es fácil, vean (mensajes en su contra) ¿Cómo me hace esto la Liga?, hace unos días yo hablo de la piscina de Saprissa, pero no, tiene que inundarse el Morera Soto y obviamente ya empezaron los mensajes para Gamboa, en serio Liga, ¿cuánto más?“, mencionó lleno de frustración.

No cabe duda de a que más de un manudo le está pasando lo mismo que a Tavo.