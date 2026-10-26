Participantes de Mira quién baila recibieron inesperada noticia para la gala de este domingo

Los participantes de Mira quién baila, el programa de baile de Teletica, recibieron una noticia que podría darles un respiro en medio de la competencia.

Este domingo 25 de octubre se realizará una nueva gala en la que habrá eliminación y se entregará el premio Wao, pero los jueces Isaac Rovira y Toni Costa anunciaron un cambio importante.

“Esta semana hay premio Wao, hay eliminación, pero no hay nominación”, adelantaron.

Una gala con eliminación, pero sin nuevos nominados

Los participantes de Mira quién baila recibieron una noticia inesperada antes de la gala de este domingo. (rede/Instagram)

La noticia significa que los participantes que logren continuar en el programa este domingo no quedarán nominados para la siguiente gala.

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Además, como la próxima semana no habrá expulsión, quienes permanezcan en competencia tendrán al menos dos semanas más de tranquilidad respecto a una posible salida.

Dos participantes se juegan su permanencia

Mira quién baila, tercera temporada. (Teletica Formatos /Cortesía)

Aunque no habrá nuevas nominaciones, este domingo sí deberá despedirse uno de los actuales nominados.

Se trata de Jazmín Salas y Alex Alvarado, quienes se enfrentan a una noche decisiva para su continuidad en Mira quién baila.

Así, mientras uno de ellos tendrá que abandonar la competencia, los demás participantes podrán disfrutar de un respiro antes de que vuelva la tensión de las eliminaciones.