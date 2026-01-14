Teleguía Farándula

Patricia Figueroa recibe inesperado comentario de Ítalo Marenco sobre un posible regreso a la Televisión

Ítalo Marenco sorprendió a todos con un comentario sobre un posible regreso de Patricia Figueroa a la televisión, aunque ella ha negado que vaya a volver

Por Fabiola Montoya Salas
Italo Marenco en Buen Día
Ítalo Marenco sorprendió a todos con un comentario sobre el posible regreso de Patricia Figueroa a la televisión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ítalo Marenco sorprendió a todos con un comentario sobre un posible regreso de Patricia Figueroa a la televisión, aunque la presentadora le había dicho a La Teja que de momento no tiene planeado volver, generando gran curiosidad entre sus seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa expresentadora compartió varias fotos con Marenco y Rafa Pérez, con quienes trabajó en Giros antes de renunciar en octubre de 2024, mostrando que se reunieron para compartir un momento juntos.

Patricia Figueroa
Patricia Figueroa se encontró con sus dos excompañeros. (Patricia Figueroa /Patricia Figueroa)

“Amigos, compañeros y cómplices de vida. Los amo. Se vienen cositas y muy lindas”, detalló Patricia.

Ante esto, Marenco, quien ahora es figura de Buen Día, comentó: “Paty, te queremos y te deseamos miles de éxitos en tu regreso”, dejando entrever que la presentadora podría volver a la pantalla, pues incluso puso un emoji de televisor.

Patricia Figueroa
Este fue el comentario de Marenco a Patricia Figueroa. (Patricia Figueroa /Patricia Figueroa)

Por su parte, Rafa Pérez expresó que lo más valioso que les quedó fue la amistad y el respeto. “Hoy cada quien sigue su camino y me alegra ver cómo todos brillamos desde nuestros distintos espacios. Lo mejor para cada uno en sus proyectos”, detalló.

Recientemente, una seguidora le preguntó si extrañaba la televisión, a lo que Patricia respondió: “Una pregunta que me han hecho muchos. Este lugar fue escuela, pasión y hogar por muchos años. Hoy, agradezco lo vivido y sonrío por lo aprendido. Todo tiene su tiempo… Este año fuera ha sido maravilloso y lleno de sorpresas. Lo que viene es grande… y yo siempre lista y muy feliz. Dios tiene el control”.

Ante eso, en La Teja le consultamos y nos aseguró que, de momento, no la veremos de nuevo en la pantalla.

“No es que vaya a volver mañana a la televisión. Sí tengo proyectos, pero no están definidos en tele”, recalcó, dejando claro que, al menos de momento, no tiene negociaciones ni acuerdos con ningún canal.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

