Paulina Rubio disfruta de Costa Rica y aprovecha para huir de los escándalos que la esperan en México

Paulina Rubio en Costa Rica 2024

La reconocida cantante mexicana, Paulina Rubio, sigue en Costa Rica y ya antojó a algunos de sus seguidores con las bellezas que muestra del país, mientras en México su hermano la defiende.

Rubio llegó a Tiquicia a finales del 2023 para despedir el año y recibir el 2024, junto con su hijo, de hecho este sábado 6 de enero celebraron el Día de Reyes y mostró que sigue en territorio tico.

La artista y sus acompañantes celebraron comiendo queque y tomando café, poco después subió un video en una piscina para que sus seguidores vean lo feliz que la hace Costa Rica.

“Deslizándome al 2024 como...”, escribió.

La publicación suma muchos comentarios sobre el país y es que desde que llegó no ha escondido lo enamorada que la tienen los paisajes ticos.

“Qué linda Costa Rica”, “Voy a pensar seriamente en irme a pasar vacaciones de fin de año a Costa Rica”, “Hermoso lugar Costa Rica”, “Pura vida”, “Pura belleza”, escribieron sus fans y algunos amigos.

Mientras la Chica dorada disfruta de Tiquicia, también se esconde de los escándalos, porque en México su hermano tuvo que salir a defenderla ante un rumor de que tiene un problema de adicción a las drogas.

Varios medios de la prensa azteca interrumpieron a Enrique Rubio en su llegada a la ciudad de México para preguntarle sobre la supuesta adicción de la cantante, acusaciones que él negó muy molesto.

“Mi hermana no consume sustancias. Ella se mantiene limpia”, contestó ante la insistencia y también se refirió al otro rumor, el que asegura que ella mantiene a su ex, él lo negó y dijo que era una mujer inteligente que no dejaría que nadie le pase por encima.

No cabe duda que la intérprete de “El último adios” encontró paz en Costa Rica y el lugar perfecto para huir de las polémicas.