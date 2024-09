Pepe Aguilar dijo algo que deja muy mal parado a Christian Nodal

Pepe Aguilar habló sin pelos en la lengua sobre Christian Nodal

Pepe Aguilar por fin habló sobre la polémica boda entre su hija, Ángela Aguilar y Christian Nodal y aclaró si el cantante es tacaño o no.

El intérprete de “Ni contigo, ni sin ti”, anda de promoción en Colombia y en el programa “Los 40 Principales”, le preguntaron ¿quién pagó?, la boda.

“Yo pagué, es que no te queda de otra, yo no quería eh, pues sí, me chingué. Pagué absolutamente todo y ¿qué crees?, mi yerno no me dijo ‘suegro, ¿quiere que le ayude con algo?’, ni madres”, reveló entre risas.

Ante su respuesta, una de las periodistas soltó que Nodal fue muy tacaño y él aclaró el tema.

“No, no es tacaño, para nada. Es supercariñoso, pero respeta la cultura”, contó.

La conversación siguió y le preguntaron que en cuánto le salió la bromita, pero no quiso revelar el dato.

“No me acuerdes de eso, que me vas a tener que traer tequila también”, concluyó.

En esa entrevista también contó que por culpa de él su hija conoció a Nodal cuando ella tenía 14 años y que puede ser que desde ahí nació el amor.