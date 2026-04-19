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Pepe Aguilar habría tomado esta fuerte medida contra Christian Nodal por polémica con Ángela Aguilar

Pepe Aguilar habría reaccionado con fuerza ante la crisis que atraviesa su hija Ángela con Christian Nodal

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Por Hillary Chinchilla Marín

El nombre de Pepe Aguilar volvió a encender titulares luego de que trascendiera que habría protagonizado una fuerte discusión con Christian Nodal, en medio de los rumores de crisis en el matrimonio de su hija Ángela Aguilar.

El reclamo que desató el escándalo

Nodal y Pepe Aguilar en 2018, cuando trabajaron juntos en 'Jaripeo sin fronteras'. Foto: El Universal/México/GDA
Nodal y Pepe Aguilar en 2018, cuando trabajaron juntos en 'Jaripeo sin fronteras'. Foto: El Universal/México/GDA

Según versiones difundidas por el periodista Jorge Carbajal, el cantante no se quedó callado ante la polémica reciente que involucra a su hija.

“Hubo gritos, pleitos y mentadas… hubo de todo”, aseguró el comunicador sobre el supuesto enfrentamiento.

De acuerdo con el reporte, Pepe Aguilar habría encarado directamente a Nodal con un reclamo contundente: “No te pases con mi hija, la pusiste en ridículo frente a todo el mundo”.

El origen del conflicto estaría ligado al video “Un vals”, donde la aparición de una modelo generó comparaciones con Cazzu, ex del artista y desató una ola de comentarios en redes sociales.

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El disgusto del intérprete habría ido más allá, señalando el impacto mediático en su familia. “Estamos tratando de limpiar su imagen y vienes tú a hacer otro escándalo”, habría reclamado.

Pepe Aguilar entra en defensa de su hija

Christian Nodal y Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar (El Universal/México/GDA/Archivo/El Universal/México/GDA/Archivo)

Las versiones coinciden en que el cantante habría tomado un rol activo ante la situación, interviniendo en medio de lo que se describe como una crisis en la relación.

Incluso, algunos reportes aseguran que la discusión se dio en un momento clave, cuando comenzaron a circular versiones de una posible separación entre la polémica pareja.

Aunque no existe confirmación oficial, fuentes citadas por medios internacionales como Univisión, señalan que la pareja atraviesa un momento complicado.

Por ahora, ni Pepe ni los involucrados han dado declaraciones públicas sobre el supuesto enfrentamiento.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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