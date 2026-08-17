Periodista de Telenoticias sufrió aparatoso accidente de tránsito

Jason Ureña, periodista de Telenoticias. (Cortesía/Cortesía)

El periodista de Telenoticias Jason Ureña sufrió este domingo un aparatoso accidente de tránsito en Limón, cuando regresaba hacia San José después de compartir con su familia por el Día de la Madre y el cumpleaños de su mamá.

Según informó Teletica.com, el comunicador salió pasado el mediodía y tomó la ruta 10, disponible en ese momento debido a las afectaciones provocadas por la onda tropical número 32.

En el camino se encontró con un fuerte aguacero y, cerca del cruce de Moín, su vehículo pasó por un sector donde había agua acumulada sobre la carretera.

“Llovía demasiado en la carretera”, contó Ureña a Teletica.

El periodista explicó que el carro derrapó y se desplazó hacia el carril derecho, donde circulaba otro vehículo. Intentó maniobrar para evitar una colisión, pero finalmente perdió el control.

“Colisioné con fuerza contra la valla divisoria. Dentro de lo que recuerdo, es como que el carro rebotó y terminó volcándose y se fue arrastrado varios metros”, relató.

“El cinturón salvó mi vida”

En medio de lo aparatoso del accidente hubo un elemento que, según Ureña, resultó fundamental: llevaba puesto el cinturón de seguridad.

“Yo iba con el cinturón, por dicha, eso salvó mi vida, hizo que me quedara ahí en el asiento, no me moví de ahí”, aseguró.

El comunicador sufrió varios golpes y su brazo izquierdo llevó la peor parte, ya que estaba apoyado hacia el lado por donde volcó el automóvil.

Ureña también destacó la ayuda que recibió de varios conductores que se detuvieron pese a la intensa lluvia. Las personas lo ayudaron a salir por la puerta del acompañante, que había quedado hacia arriba.

El periodista contó que estaba sangrando y, una vez fuera del carro, sintió que podía desmayarse.

“Sentí un bajonazo de eso que se le apagan las luces a uno, como decimos popularmente, la vista se va a negro; pensé que me iba a desmayar”, recordó.

Los conductores llamaron al 9-1-1 y permanecieron junto a él mientras llegaba la asistencia.

Según contó Ureña, fue atendido en el Hospital Tony Facio de Limón, donde le retiraron vidrios que tenía incrustados en el brazo, le realizaron placas y recibió tratamiento para controlar el dolor. Después fue remitido al Instituto Nacional de Seguros para continuar con su recuperación.

“Lo material se recupera, el susto también fue importante, los golpes que quedan, las heridas; es un proceso de recuperación que se tomará algunos días, pero lo importante es que estoy bien”, afirmó.