Periodista de Teletica hizo llorar a más de uno al mostrar un momento muy íntimo con su mamá

Gloriana Casasola, periodista de Teletica, le sacó las lágrimas a sus seguidores al compartir un momento profundamente personal con su mamá, tocando el corazón de todos los que la siguen.

Por medio de su cuenta de Instagram, compartió un video donde se ve a su mamita recibiendo un ramo de flores y tocando una campana que es significativa en quienes luchan contra el cáncer.

“Después de 15 sesiones de radioterapia, hoy (lunes) llegó el día de tocar la primera campana. El proceso aún no termina, pero hoy podemos celebrar la vida, la valentía y la fuerza inquebrantable de mamá”, escribió al pie del clip.

Varios seguidores de Gloriana, incluyendo figuras públicas como María González, no tardaron en dejar sus mensajes de apoyo:

“Entiendo completamente ese momento, un abrazo fuerte”, escribió María.

Otro comentó: “Qué hermosa tu mamá, un fuerte abrazo, que Dios la bendiga, solo las hijas sabemos lo difícil que es ver a nuestros padres pasar por eso”. También se leyó: “Qué Dios la siga bendiciendo, una verdadera guerrera”, mientras que otro mensaje destacaba: “Qué felicidad, es muy difícil, pero cuando tenemos a las personas que nos quieren a nuestro lado, todo se vuelve más llevadero”.

