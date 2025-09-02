Teleguía Farándula

Periodista de Teletica hizo llorar a más de uno al mostrar un momento muy íntimo con su mamá

Periodista de Teletica recibió muchos comentarios tras la publicación

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Gloriana Casasola se refirió esta semana a la difícil decisión que tomó hace ocho años y que cambió su vida para siempre.
La periodista de Teletica Gloriana Casasola comparte la lucha que da su mamá. (Instagram/Instagram)

Gloriana Casasola, periodista de Teletica, le sacó las lágrimas a sus seguidores al compartir un momento profundamente personal con su mamá, tocando el corazón de todos los que la siguen.

Por medio de su cuenta de Instagram, compartió un video donde se ve a su mamita recibiendo un ramo de flores y tocando una campana que es significativa en quienes luchan contra el cáncer.

“Después de 15 sesiones de radioterapia, hoy (lunes) llegó el día de tocar la primera campana. El proceso aún no termina, pero hoy podemos celebrar la vida, la valentía y la fuerza inquebrantable de mamá”, escribió al pie del clip.

¿Gloriana Casasola fuera de Teletica? Esto respondió periodista de canal 7
Gloriana Casasola mostró un momento muy emocionante. (Instagram/Instagram)

Varios seguidores de Gloriana, incluyendo figuras públicas como María González, no tardaron en dejar sus mensajes de apoyo:

LEA MÁS: ¿Recuerda a Mario Giacomelli? Popular crítico de cine nos habla de su nueva vida tras Teletica

“Entiendo completamente ese momento, un abrazo fuerte”, escribió María.

Otro comentó: “Qué hermosa tu mamá, un fuerte abrazo, que Dios la bendiga, solo las hijas sabemos lo difícil que es ver a nuestros padres pasar por eso”. También se leyó: “Qué Dios la siga bendiciendo, una verdadera guerrera”, mientras que otro mensaje destacaba: “Qué felicidad, es muy difícil, pero cuando tenemos a las personas que nos quieren a nuestro lado, todo se vuelve más llevadero”.

Mamá de Gloriana Casasola reveló que tiene cáncer de mama
Gloriana Casasola mostró que su mamita tocó la campana de la batalla contra el cáncer.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
gloriana casasolateleticaperiodista de teleticamamá de gloriana casasolacáncer
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.