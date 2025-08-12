Teleguía Farándula

Periodista Janeth García mostró un momento íntimo con su pareja en la dulce espera

Janeth García no se cambia por nadie en este momento de su vida

Por Hillary Chinchilla Marín
Janeth García aclaró dos temas de su embarazo que la gente no le deja de preguntar
Janeth García aclaró dos temas de su embarazo que la gente no le deja de preguntar (Instagram/Instagram)

La periodista Janeth García mostró cómo la chinean durante una de las etapas más importantes de su vida, su embarazo.

Hace unos meses, la exparticipante de Mira quién baila contó que junto a su pareja, Ricardo Quesada, están en la dulce espera y ahora muestra cómo llevan el proceso.

Por medio de su cuenta de Instagram, contó que su novio la llena de mimos a ella y a su bebita.

“El papá le está leyendo el cuento del principito desde ya”, escribió junto a unos corazones.

La comunicadora está viviendo con mucha intensidad sus primeros meses como mamá, uno de los sueños más grandes de su vida.

Janeth García y su pareja esperan con mucho amor a su bebé
Janeth García y su pareja esperan con mucho amor a su bebé (Captura/Tomada de Instagram)
Janeth García
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

