Periodista Janeth García mostró un momento íntimo con su pareja en la dulce espera

Janeth García aclaró dos temas de su embarazo que la gente no le deja de preguntar (Instagram/Instagram)

La periodista Janeth García mostró cómo la chinean durante una de las etapas más importantes de su vida, su embarazo.

Hace unos meses, la exparticipante de Mira quién baila contó que junto a su pareja, Ricardo Quesada, están en la dulce espera y ahora muestra cómo llevan el proceso.

Por medio de su cuenta de Instagram, contó que su novio la llena de mimos a ella y a su bebita.

LEA MÁS: Janeth García mostró un tierno momento de su embarazo

“El papá le está leyendo el cuento del principito desde ya”, escribió junto a unos corazones.

La comunicadora está viviendo con mucha intensidad sus primeros meses como mamá, uno de los sueños más grandes de su vida.