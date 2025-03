Periodista Kevin Barrantes contó una increíble anécdota en Europa que le cambió la vida

Kevin Barrantes está feliz de la vida en Europa. (Instagram/Tomada de Instagram)

El periodista costarricense Kevin Barrantes está cumpliendo ocho años del momento que le cambió la vida, cuando empezó su aventura por Europa, en las grandes ligas del periodismo.

Barrantes cumplió ocho años de vivir y ejercer en España y para celebrarlo quiso compartir con todos sus seguidores cómo empezó su experiencia.

“Hace 8 años llegué a Madrid. Aquí estudié, viví solo, me comprometí, obtuve mi pasaporte español y he estado viviendo mi sueño. Pero, ¿cuándo y cómo nació este sueño?”.

La anécdota que le cambió la vida fue en la final de Champions League del 2016 y es que en ese año él trabajaba en Teletica y el que la iba a cubrir era Jorge Martínez. Él, con tal de ir, se pagó todos sus gastos y durante el partido quedó encantado con la experiencia.

“Ya en Milán, el ambiente era mágico, pero lo que más me marcó no fue el partido, ni la victoria del Madrid, ni ver a Keylor levantando la Copa. Fue Andrea Bocelli… Sí, el cantante. Esa cobertura me motivó como nunca. Volví a Costa Rica decidido a dar el siguiente paso. Con paciencia, en 2017 surgió la idea de estudiar una maestría en Madrid, y de ahí a la actualidad: 8 maravillosos años en España viviendo el sueño. Así que podrán entender que cada vez que escucho esa canción, o veo este video, se me ponen los pelos de punta. Porque inevitablemente me transporta a lo que sentí ese día… y volverlo a vivir tan claro me hace llorar de orgullo”, agregó.

Barrantes vive en España junto a su esposa, la también periodista Gabriela Durán.