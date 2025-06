Periodista Merlyn Villarreal se luce en cobertura del Mundial de Clubes con entrevistas a estrellas

Merlyn Villarreal está cubriendo en vivo el Mundial de Clubes 2025 (Cortesía/Cortesía)

La periodista costarricense Merlyn Villarreal está dejando el nombre de Costa Rica en alto en el Mundial de Clubes 2025, al realizar una cobertura completamente independiente desde Estados Unidos.

Con solo una maleta de mano, su equipo de grabación y muchas ganas, Merlyn ha logrado acreditarse como periodista para asistir a partidos, zonas mixtas y conferencias de prensa, entrevistando a jugadores de talla mundial y produciendo contenido para su canal de YouTube y redes sociales.

“Yo sabía que quería estar en este Mundial desde que anunciaron que sería en Estados Unidos. Me preparé desde enero y solicité la acreditación como periodista independiente. Por dicha me la aprobaron”, le contó a La Teja.

La comunicadora asegura que, aunque está disfrutando al máximo la experiencia, es un gran desgaste porque todo lo hace sola.

“Viajé sola, todo lo estoy haciendo yo: grabo, edito, produzco, coordino entrevistas, planifico las coberturas. Termino a las tres o cuatro de la mañana todos los días. La gente cree que venir a Miami es sol, playa y descanso, pero me acuesto a las 4 a. m. planificando y editando para el día siguiente. No he parado desde que llegué, pero cada sacrificio vale la pena”.

Partidazos y entrevista de lujo

El torneo de clubes se está disputando en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero ella eligió hacer su trabajo desde Miami, donde puede ver al Inter Miami de Lionel Messi, al Real Madrid y a más estrellas del fútbol mundial.

Durante su primera semana de cobertura ha estado en los juegos de Inter Miami vs. Al-Ahly, Real Madrid vs. Al-Hilal, Boca Juniors vs. Benfica y el Bayern Múnich vs. Boca Juniors.

“Lo más difícil es que FIFA solo aprueba el ingreso al estadio dos días antes del partido. Entonces, aunque te acrediten desde antes, no sabes si podrás entrar hasta el último momento. Eso genera mucho estrés”, reconoce.

A pesar de los contratiempos logísticos, Merlyn ha conseguido entrevistas con figuras como Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Yassine Bono, João Cancelo, Renan Lodi, Alan Velasco, Miguel Merentiel, Toto Belmonte y Thibaut Courtois.

“A Bono le pedí un saludo para Keylor Navas y también le conté que Courtois me dijo que lo admiraba mucho. Me respondió que eran amigos y que se mensajeaban. Son cosas que atesoro mucho como periodista. Renan Lodi me dijo que, aunque simpatiza con River Plate, si pudiera fichar por Boca o Bayern, escogería Bayern. Me hizo gracia que lo dijera así de tajante. A Bono lo noté tímido, pero al final se soltó. Es parte de nuestra labor como periodistas saber sacar declaraciones. Eso me motiva”.

La tica también ha documentado la pasión de las aficiones, muchas de ellas llenas de ticos.

“Grabé un banderazo de Boca Juniors, en el que había peñas de diferentes países. De Costa Rica vinieron más de 70 ticos que están aquí alentando al club. Algunos me ayudaron a grabar un contenido sobre su pasión y la forma en que viven el fútbol. Eso también es valioso”.

Por fuera todo se ve muy bonito, pero por más periodista que sea, el acceso a los jugadores es algo complicado, por eso rescata más las entrevistas que ha hecho.

“No es solo llegar y entrar. Hay días en que te aprueban solo para el entrenamiento o solo para prensa. Todo depende de las decisiones de la FIFA. Hay días en que se puede entrevistar a jugadores, y otros en los que no permiten interacción con ellos. Uno tiene que estar listo para adaptarse; por ejemplo, a Messi no lo han mandado a zona mixta. Espero en los próximos partidos poder entrevistarlo a él, a Vinicius y hasta a Mbappé, si se recupera (fue internado por una gastroenteritis)”.

Aunque le encantaría estar en todos los partidos importantes, es una misión casi imposible.

“Están partidos del PSG, del Atlético de Madrid, del Chelsea... pero trasladarme entre costas en Estados Unidos toma hasta 12 horas y es muy caro. Por eso decidí quedarme en Miami y sacarle el mayor provecho a esta sede”.

Merlyn ha sido la única tica en estos partidos, situación que la motiva y que le recompensa todo el sacrificio.

“Esta es la cobertura que siempre soñé. Es mucho esfuerzo, pero me llena. Tener la posibilidad de representar a Costa Rica desde mi canal, que está empezando, como periodista independiente, y ver que mi familia y mis amigos están orgullosos de mí, es la mejor recompensa”, concluyó.

La morena asegura que estará solo 15 días fuera del país, porque tiene un compromiso profesional en Costa Rica con la SEGA Pro League, una liga de fútbol 7, en la que participa cada domingo, pero eso sí, va a volver para una semifinal y la final que será el 13 de julio.