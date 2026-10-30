Periodista Wálter Obando cuenta cómo está uno de sus seres más amados tras someterse a delicada cirugía

Wálter Obando contó cómo sigue su perrita Ellie tras perder uno de sus ojitos (Instagram)

El periodista de Teletica Wálter Obando vive días de mucho aprendizaje junto a Ellie, una de las integrantes más especiales de su familia, quien tuvo que someterse a una delicada cirugía para que le retiraran uno de sus ojitos por recomendación médica.

LEA MÁS: Periodista de Teletica recibe duro golpe: uno de sus seres más amados perderá un ojito

La perrita, de raza golden retriever y siete años, enfrentó este procedimiento luego de presentar un problema de salud ocular que requirió la valoración de una especialista en oftalmología.

En su momento, el comunicador compartió su preocupación por medio de Instagram y dejó ver el profundo cariño que siente por sus mascotas.

LEA MÁS: Productora de Mira quién baila sale en defensa de Majo Ulate tras su eliminación

Periodista de Teletica reveló cómo se encuentra su perrita tras una delicada operación (Wálter Obando /Wálter Obando)

“Una parte de mí queda ahí. Ellie tiene un problema en uno de sus ojos y una oftalmóloga la verá. Sé que está con los mejores y también he orado mucho para que mejore”, expresó.

Ahora, en una conversación con La Teja, Obando contó que Ellie evoluciona muy bien y que poco a poco se ha acostumbrado a su nueva condición.

“Ya estaba acostumbrada a la zona verde, entorno, espacio y, como solo tiene un lado de visión, a veces pega en las columnas o así, pero se está acostumbrando. Ella me da una enseñanza tan grande de vida, va superbién, la veo feliz, está comiendo y con las demás mascotas juega”, contó.

Así está la perrita de Wálter Obando. (Wálter Obando /Wálter Obando)

Así son los cuidados que recibe Ellie

Aunque la recuperación avanza favorablemente, la perrita necesita cuidados especiales para mantener su bienestar.

Obando explicó que parte de la rutina consiste en realizarle tres limpiezas al día, aplicarle una crema y darle antibióticos, según las indicaciones que le dieron para su recuperación.

El periodista también ha compartido lo que esta experiencia le ha enseñado sobre la fortaleza de los animales y la manera en que se adaptan a situaciones difíciles.

Por ahora, el comunicador disfruta ver cómo evoluciona su peludita. Para él, cada avance de Ellie representa una alegría en medio de un proceso que ha requerido paciencia y mucho cariño.