“Pidan por mí”: famosa actriz quedó en la calle y pide oraciones a sus seguidores y colegas

La actriz mexicana Lucila Mariscal, recordada por su entrañable personaje de “Lencha”, atraviesa un momento difícil en su vida personal y profesional, luego de internarse en un asilo para actores ante la falta de trabajo y recursos económicos.

Un cambio de vida obligado

Lucila Mariscal vive actualmente en La Casa del Actor. (El Universal/El Universal/GDA)

A sus 83 años, Mariscal decidió mudarse a La Casa del Actor, institución fundada por Cantinflas que funciona como casa de retiro para actores y actrices mayores. La intérprete explicó que tomó la decisión luego de verse superada por los gastos y la ausencia de oportunidades laborales.

“Llegó un momento en el que sí me cansé. Tengo muchos gastos y se me ha alejado mucho el trabajo”, contó en entrevista con el programa Sale el Sol.

Para poder mudarse, la actriz tuvo que deshacerse de la mayoría de sus pertenencias, algunas las vendió y otras las regaló, ya que no las necesitaría en su nueva etapa.

“Aquí se me pasa bien”

Pese a la situación, Mariscal aseguró que se siente tranquila en el lugar, donde recibe atención médica y psicológica, y es tratada con cariño por el personal y otros residentes.

La actriz señaló que el retiro definitivo aún no está en sus planes y que continúa activa, apoyando y cuidando a otras personas de la tercera edad dentro del asilo.

También reveló que su sobrino, quien enfrenta una lucha contra el cáncer de vejiga, la visita con frecuencia.

Dolor personal y llamado al público

Lucila Mariscal recordó que en 2009 se alejó de los escenarios tras caer en una depresión profunda, luego de la desaparición de su hijo Andrei Alexis Hernández Mariscal, quien en ese momento se desempeñaba como subdirector de seguridad en Linares.

En medio de su situación actual, la actriz hizo un llamado directo al público y a la industria del entretenimiento.

“Pidan por mí, por mi salud, por mi bienestar y porque me den trabajo”, expresó con sinceridad.

La historia de Mariscal ha generado reacciones entre seguidores y colegas, quienes han manifestado su apoyo y han recordado su trayectoria en la televisión mexicana.

Mariscal es recordada por su personaje “Lencha”. (El Universal/El Universal/GDA)

