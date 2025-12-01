¿Por qué los participantes de Mira quién baila repitieron la ropa de galas pasadas?

El vestuario volvió a escena para mostrar evolución y seguridad en cada famoso. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En Mira Quién Baila dejaron claro por qué los participantes aparecieron en la segunda ronda, de la gala de este domingo, usando la misma ropa de noches anteriores. Lejos de ser un error, eso fue parte del formato para esa etapa de la competencia.

En esta final, cada famoso tuvo que escoger una de las coreografías que más le gustó durante toda la temporada y volver a bailarla. Por eso, además de repetir pasos, también les tocó usar el mismo vestuario que llevaron durante esa noche.

La dinámica permitió comparar cómo habían mejorado desde su primera presentación. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Final MQB (Lilly Arce/Lilly Arce)

Esta dinámica buscaba que el público pudiera comparar la evolución, la técnica y la seguridad que han ganado desde una anterior presentación hasta ahora.

La competencia está más intensa que nunca, pues este domingo se vivirá la gran final, donde se definirá quién se convierte en el nuevo campeón o campeona del programa.