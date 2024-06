¿Por qué Nancy Dobles es la principal señalada tras despido de Randall Salazar y Omar Cascante?

Buen día despedida de Omar Cascante y Randall salazar

Miles de personas en redes sociales han reaccionado a la inesperada salida de Randall Salazar y Omar Cascante de “Buen Día” y de Teletica.

El canal este jueves sorprendió a todos los costarricenses al anunciar cambios radicales en la revista matutina, ya que aparte de sus salidas, se sumó la contratación de Jennifer Segura y los cambios de Natalia Monge y Daniel Céspedes, ella deja De Boca en Boca y él Telenoticias para llegar a Buen Día.

Estos cambios han generado muchos comentarios en redes sociales, donde la mayoría se queja de las decisiones tomadas en Teletica y hay una gran cantidad que señala a Nancy Dobles.

“Dios tiene cosas mejores para Randall y Omar”, “Sigan adelante, Dios les abra nuevas puertas”, “Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con la decisión tomada”, “Se supone que es un programa que enseña valores, pero esa despedida no es para dos personas que han estado tantos años”, “Todavía está Nancy ahí, sea tan ingrato”, “‘Buen Día’ no va a ser lo mismo”, “Una lástima”, “Se terminó ‘Buen Día’”, “Despedida de caballeros, no hay buenos augurios para lo que viene en ese programa”, “Se fueron los mejores”, “No voy a ver más ‘Buen Día’ sin ellos”, “Nancy la intocable”. Comentaron algunos en el Facebook del programa.

Entre los cientos de comentarios, muchos se quejaron de la incorporación de Natalia Monge y de que continúe Nancy Dobles, ya que consideran que como ella sigue en su mismo rol, la renovación no es pareja.

A pesar de que la gente está molesta con el canal, en su despedida ambos aseguraron que pese a la sorpresa y decepción, le desean lo mejor al programa y a todos sus ahora, excompañeros.