Presentadora de Buen Día revela la lucha que está atravesando con su salud

Jennifer Segura le mandó un mensaje a sus seguidores. (Instagram/Instagram)

Jennifer Segura, presentadora de Buen Día, abrió su corazón y reveló la lucha que enfrenta con su salud, pero confiesa que no ha logrado apagar su esperanza de salir adelante.

“Estoy atravesando una de las crisis más duras de acné y, aunque sea difícil, estoy tratando de encontrar lo positivo. Resulta que para saber qué me estaba pasando tuve que hacerme varios exámenes de sangre”, comenzó diciendo en Instagram.

LEA MÁS: Presentadora de Buen día está embarazada y dio el anuncio en el programa

Jennifer Segura, periodista de 'Buen Día', se sometió a varios exámenes. (Instagram/Instagram)

Segura contó que de ahora en adelante tiene que monitorear los niveles de insulina y glucosa de sangre, y de algunos indicadores hormonales en ayunas.

“Sumado además a los indicadores hormonales que pueden tenerme así (con acné). Recordemos no esperar a que algo no ande bien en nuestra salud para irnos a hacer chequeos anuales”, comentó.

LEA MÁS: Nancy Dobles tiene un talento escondido y compañera de Teletica la echó al agua

La presentadora agregó que no había excusa para no cuidarse y que le enviaba un abrazo a aquellas personas que pasan alguna situación de salud.