Teleguía Farándula

Presentadora Sophia Umaña dio una gran pista que aumenta rumores de amorío con Celso Borges

Aunque Sophia Umaña aclaró que solo mantiene una amistad con el futbolista Celso Borges, una reciente publicación suya volvió a generar comentarios en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Sophia Umaña Fonseca, modelo y presentadora.
Sophia Umaña Fonseca, modelo y presentadora.

La presentadora Sophia Umaña incendió las redes sociales con una pista que aumentó los rumores de que está en una relación con el futbolista Celso Borges.

Desde hace algunos días, la también modelo y el mediocampista de la Liga Deportiva Alajuelense han sido noticia en redes sociales por los rumores de que estarían empezando una relación, hecho que ella nos aclaró en su momento.

LEA MÁS: ¿Jugará Celso Borges ante Honduras? Piojo Herrera y Francisco Calvo revelan detalles del once de la Sele

Solo somos amigos. Yo opino que es normal en Costa Rica que se inventen este tipo de chismes. Hoy soy yo, mañana será cualquier otro”, dijo a La Teja.

Publicación con el número 5 generó muchos comentarios

Sophia Umaña y Celso Borges.
Sophia Umaña y Celso Borges. (redes/Facebook)

A pesar de eso, este jueves, ella publicó un mensaje para alentar a la Selección de cara al juego contra Honduras y para ello usó la camiseta tricolor con el número 5, dorsal que toda la vida ha usado Borges.

“Vamos Sele”, escribió en un video de Instagram.

La publicación se llenó de comentarios sobre el número 5, ya que justo para este juego volvió Celso a ser convocado con la escuadra nacional.

Sophia Umaña lució con orgullo la camisa de la Selección
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Celso BorgesSophia UmañaSelección de Costa RicaNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.