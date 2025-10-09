Presentadora Sophia Umaña dio una gran pista que aumenta rumores de amorío con Celso Borges

Sophia Umaña Fonseca, modelo y presentadora.

La presentadora Sophia Umaña incendió las redes sociales con una pista que aumentó los rumores de que está en una relación con el futbolista Celso Borges.

Desde hace algunos días, la también modelo y el mediocampista de la Liga Deportiva Alajuelense han sido noticia en redes sociales por los rumores de que estarían empezando una relación, hecho que ella nos aclaró en su momento.

“Solo somos amigos. Yo opino que es normal en Costa Rica que se inventen este tipo de chismes. Hoy soy yo, mañana será cualquier otro”, dijo a La Teja.

Publicación con el número 5 generó muchos comentarios

Sophia Umaña y Celso Borges. (redes/Facebook)

A pesar de eso, este jueves, ella publicó un mensaje para alentar a la Selección de cara al juego contra Honduras y para ello usó la camiseta tricolor con el número 5, dorsal que toda la vida ha usado Borges.

“Vamos Sele”, escribió en un video de Instagram.

La publicación se llenó de comentarios sobre el número 5, ya que justo para este juego volvió Celso a ser convocado con la escuadra nacional.