Público tico le dio una sorpresa a Wos que el cantante argentino nunca esperó

Valentín Oliva, conocido artísticamente como Wos, está listo para volver a Costa Rica a deleitar a sus fans ticos y seguirse sorprendiendo con todo lo que le ofrece el país.

Tras una exitosa e inesperada respuesta de los ticos en su primera visita a suelo costarricense en abril del 2023, ahora el famoso artista argentino volverá este fin de semana con su nueva gira, donde presenta su álbum “Descartable”.

Para el rapero, este disco es uno de los proyectos más importantes de su carrera hasta el momento y a como disfruta ver en el escenario y en la gira el resultado final, de igual manera disfrutó el proceso.

“Bueno, el proceso fue un lindo proceso para mí, con muchas instancias. Fue un proceso de dos años, así que he pasado por momentos muy hermosos, momentos de incertidumbre, de crisis como siempre en un disco, todo es parte de lo que sucede después. Pero estoy contento con lo que fue el proceso, con la posibilidad de darle mi tiempo a esto nuevo, de profundizar un poco lo que venía haciendo en este álbum y contento con el inicio de todo esto, estos primeros pasos”, nos contó.

Aunque sus fans ya pudieron escuchar el disco que se compone de 16 canciones con éxitos como “Arrancármelo”, “Melancolía”, “Sur”, “Descartable”, “Quemarás”, “Caída libre” y muchas más, ahora podrán disfrutar en vivo de la experiencia completa que Wos quiere ofrecer.

“La gente de Costa Rica es muy apasionada y con una muy linda onda siempre y eso está muy bueno siempre. Yo no soy de esperar algo especial de la gente, voy a ir a dar lo que tengo y sé que ese ida y vuelta va a estar y va a existir. Así que nada, ojalá, puedan ir a conectarse con esto nuevo que estamos haciendo, para mí poder ir a presentarlo con tanta gente es un montón”, explicó.

Wos tiene muchas expectativas para este segundo concierto en el país y es que en su primera visita la cantidad de cariño y apoyo que tiene en el país lo tomó por sorpresa.

“La primera vez que visité Costa Rica fue una gran sorpresa, porque sí recibimos algunos mensajes (de fans costarricenses), pero no sabíamos cuántos de esos se iban a trasladar a la realidad completa y por suerte nos llevamos una sorpresa. Cuando anunciamos el show del año pasado, muy rápido se agotó y tuvimos que moverlo a un lugar más grande y poder volver ahora con este tercer álbum es muy lindo, una respuesta muy linda de la gente de Costa Rica. Tengo muchas ganas de presentarlo ya”, confesó.

El artista aseguró que durante el viaje de emociones que se pasa en un concierto, en esta gira su parte favorita es interpretar y cantar para y con los fans, los temas más nuevos.

“Ahora estoy disfrutando mucho los temas nuevos, disfruto mucho del comienzo del show que son los primeros tres temas del disco (Nuevas coordenadas, Descartable y 7/8) porque siento que tienen una energía muy en relación con el vivo y los tengo muy frescos entonces disfruto de escucharlos, de escuchar lo que hace la banda y es un poco nuevo para mí la manera de interpretar estos nuevos temas”.

Una parte muy importante del concierto será la del telonero, el costarricense SNK, con quien Wos ya se ha topado más de una vez en las batallas de freestyle.

“No he hablado con SNK, pero tengo muy buenos recuerdos de las veces que nos hemos visto en persona, de las veces que hemos compartido. Me parece un capo, un gran freestyler y sé que ahora le está metiendo con todo a la música también y representando a Costa Rica, así que espero poder encontrarlo, más allá del show poder compartir un rato”.

El artista de 26 años espera volver al país de vacaciones (Instagram)

Wos es un fan de Costa Rica

El sudamericano nos reveló que en esta ocasión no podrá aprovechar mucho su tiempo en Costa Rica porque tiene la agenda muy comprometida por la gira, pero el año pasado anduvo por una playa del país y se enamoró.

“No vamos a tener mucho tiempo esta vez, la vez pasada nos quedamos un poco, visitamos una playa, estuvo lindo, tuvimos esa chance, Esta vez vamos más de pasada, pero bueno alguito vamos a recorrer, una tarde o un día”.

A pesar de que no tendrá tanto tiempo, él y todo su grupo de trabajo esperan poder degustar la cuchara tica.

“Con la comida tica me ha ido bien, pero sé que tengo muchas más cosas que probar. Veremos si descubro algunas cositas nuevas, pero me encantó, me encantó Costa Rica, así que seguramente vaya alguna vez de vacaciones”, prometió.

El concierto será este sábado a las 8 de la noche en el Parque Viva y asegura que todos los ticos que lo acompañen saldrán satisfechos con todo lo que trae para darle a Costa Rica.

