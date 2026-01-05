Teleguía Farándula

Pura vida y romance: Channing Tatum disfruta de Costa Rica junto con Inka Williams

El actor estadounidense y la modelo australiana fueron captados compartiendo muestras de cariño durante una escapada romántica en una playa costarricense

Por Hillary Chinchilla Marín

El famoso actor estadounidense Channing Tatum y su novia, la modelo Inka Williams, fueron captados disfrutando de una escapada romántica en Costa Rica, donde compartieron gestos de cariño y momentos de complicidad en una playa del país.

Una escapada marcada por el romance

Las imágenes, difundidas por el medio estadounidense TMZ, muestran a la pareja disfrutando de un atardecer en la playa, aunque su atención estuvo centrada en ellos mismos. Besos en la arena, risas y momentos en el mar formaron parte de la escena que no pasó desapercibida.

En algunas de las fotografías, el actor de 45 años y la modelo de 26 aparecen recreando una icónica escena de Dirty Dancing, evidenciando la cercanía y química que mantienen, pese a la diferencia de edad.

Channing Tatum y Inka Williams fueron captados durante una escapada romántica en Costa Rica.
Una relación que avanza

Según el reporte, Inka Williams es la pareja más reciente del protagonista de Magic Mike, quien anteriormente mantuvo relaciones con figuras como Zoë Kravitz y Jessie J, además de haber estado casado durante diez años con la actriz Jenna Dewan, de quien se separó en 2018.

La relación entre Tatum y Williams estaría cerca de cumplir un año, y las imágenes difundidas reflejan que el romance atraviesa un momento estable, sin señales de distanciamiento.

Costa Rica, destino de celebridades

La presencia de la pareja se suma a la lista de figuras internacionales que eligen Costa Rica como destino de descanso, atraídos por sus playas, paisajes y privacidad, como Gal Gadot y Hugh Jackman.

Aunque ninguno de los dos se ha referido públicamente al viaje, las fotografías dejan ver que ambos disfrutaron del ambiente relajado y del estilo de vida “pura vida”, consolidando su relación lejos de los reflectores de Hollywood.

Nota realizada con ayuda de IA

