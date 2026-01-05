Pura vida y romance: Channing Tatum disfruta de Costa Rica junto con Inka Williams

El famoso actor estadounidense Channing Tatum y su novia, la modelo Inka Williams, fueron captados disfrutando de una escapada romántica en Costa Rica, donde compartieron gestos de cariño y momentos de complicidad en una playa del país.

Channing tiene 39 años y empezó su carrera como modelo. As.com

Una escapada marcada por el romance

Las imágenes, difundidas por el medio estadounidense TMZ, muestran a la pareja disfrutando de un atardecer en la playa, aunque su atención estuvo centrada en ellos mismos. Besos en la arena, risas y momentos en el mar formaron parte de la escena que no pasó desapercibida.

En algunas de las fotografías, el actor de 45 años y la modelo de 26 aparecen recreando una icónica escena de Dirty Dancing, evidenciando la cercanía y química que mantienen, pese a la diferencia de edad.

Channing Tatum y Inka Williams fueron captados durante una escapada romántica en Costa Rica. (TMZ/TMZ)

Una relación que avanza

Según el reporte, Inka Williams es la pareja más reciente del protagonista de Magic Mike, quien anteriormente mantuvo relaciones con figuras como Zoë Kravitz y Jessie J, además de haber estado casado durante diez años con la actriz Jenna Dewan, de quien se separó en 2018.

La relación entre Tatum y Williams estaría cerca de cumplir un año, y las imágenes difundidas reflejan que el romance atraviesa un momento estable, sin señales de distanciamiento.

Channing Tatum y Inka Williams fueron captados durante una escapada romántica en Costa Rica. (TMZ/TMZ)

Costa Rica, destino de celebridades

La presencia de la pareja se suma a la lista de figuras internacionales que eligen Costa Rica como destino de descanso, atraídos por sus playas, paisajes y privacidad, como Gal Gadot y Hugh Jackman.

Aunque ninguno de los dos se ha referido públicamente al viaje, las fotografías dejan ver que ambos disfrutaron del ambiente relajado y del estilo de vida “pura vida”, consolidando su relación lejos de los reflectores de Hollywood.

Channing Tatum y Inka Williams fueron captados durante una escapada romántica en Costa Rica. (TMZ/TMZ)

Channing Tatum y Inka Williams fueron captados durante una escapada romántica en Costa Rica. (TMZ/TMZ)

Nota realizada con ayuda de IA