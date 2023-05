¡Qué orgullo! Joven de Cartago ganó importante premio en Hollywood

Joven de Cartago ganó un importante premio en Hollywood (Tomada de Facebook Comunicaciones Cartago)

Un joven oriundo de Oreamuno de Cartago brilló en la prestigiosa entrega de premios a escritores e ilustradores en Hollywood, Estados Unidos.

Cristhian Montenegro Arias fue uno de los grandes ganadores de la entrega número 39 de los “L. Ronald Hubbard Achievement Awards for Writers & Illustrators of the Future Contests”.

El joven viajó junto con su madre el pasado 28 de abril a la ceremonia que se realizó en el Complejo Cultural Taglyan en Hollywood, California.

LEA MÁS: Nueva e impactante serie de Netflix es basada en una cruel historia real

El costarricense fue premiado como uno de los mejores ilustradores de Ciencia Ficción y Fantasía del año.

Según United Public Radio Network, la entrega de premios de este año fue vista por 340.000 espectadores en Roku y fue escuchada por más de 1,1 millones de oyentes en la transmisión en vivo.

El talento de Montenegro llenó de orgullo a los de la Vieja Metrópoli que celebraron y felicitaron al tico en redes sociales con cientos de mensajes.