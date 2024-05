Un motivo de peso hizo Gustavo Marín, ganador de “Nace una estrella” alejarse de las redes sociales

Gustavo Marín se ha alejado de las redes sociales y de los escenarios por una razón muy importante (Instagram)

Gustavo Marín, el ganador de la última temporada del programa de Teletica “Nace una estrella”, confesó que se ha alejado de las redes sociales y de los escenarios por un motivo muy especial.

El cantante, que conquistó a miles de personas con su voz y talento el año anterior, nos contó hace poco que con los 15 mil dólares que ganó en el programa (más de siete millones) se aventuró a construir su propia casa, hecho en el que se ha involucrado al 100% dejando en segundo plano su carrera.

“Mi carrera está bien, pero con lo de casa he estado un poco despistado de las redes porque he puesto mucha mano de obra de mi parte, hasta soldador y todo soy”, reveló en una conversación con La Teja.

Aunque meterse tan lleno a construir el mismo su propia casa no estaba en los planes, reconoce que el conocimiento de su papá y los años que trabajó con él antes de vivir de la música ahora es cuando más le están sirviendo.

“Mi papá es maestro de obras y yo mucho tiempo trabajé con él y parte de lo aprendido, ahora lo estoy poniendo en práctica en la casa y entonces es que he estado un poco despistado de las redes. Espero que la gente entienda y me disculpe, pero es un poco complicado a veces estar con el teléfono y saber que tengo una responsabilidad ahí pendiente, que estar arreglando la casa, haciendo mejoras y todo eso”, señaló el cantante.

El compromiso del artista con su casa y su familia es tanto, que prácticamente cumple con la jornada laboral completa en la construcción de su casa.

“Paso casi todo el día en la construcción, he trabajado menos en la música, pero sí hago eventos después de las cuatro o las cinco, lo que sea temprano no me da chance. Yo espero que en un mes y medio o dos meses ya esté todo listo, pero es algo impredecible”, explicó.

Marín agregó que con el dinero que va ganando en la música, le da sustento a su familia y le invierte a la construcción de la casa, por eso sueña que una vez concluida su chocita, pueda montar una empresa familiar.

“Tengo un proyecto grande, lo tengo en mente. Mi papá lleva muchos años trabajando en construcción y todo eso, entonces queremos formar una empresa constructora con la familia como para que él esté más tranquilo, porque por su tipo de trabajo, no tiene pensión ni nada de eso y ya tiene 59 años”.

El cantante tiene dos hermanos y una hermana, los hombres y él trabajaron mucho tiempo gracias a su papá, por eso sueña con crear una empresa que les permita generar ingresos en conjunto.

De hecho, en las obras de su casa, trabaja su familia y hasta vecinos y amigos.

“En la construcción estamos casi que todos, tengo amigos de infancia que saben mucho de estos temas, hay unos que me están ayudando en la parte de la soldadura, cuando uno no puede, está el otro. Mis hermanos siempre me están ayudando, dando consejos y están ahí los sábados y domingos”.

Gustavo Marín se esfuerza al máximo para cumplir sueño que tiene con su hija y su novia

La música lo ayuda a llevar sustento a su familia y invertir en su casita

A pesar de que reconoce que con el tiempo y el orden de sus prioridades han bajado las contrataciones para shows y conciertos, las presentaciones que hace en las tardes y noches le ayudan a salir adelante mientras vuelve a enfocarse al 100% en su carrera.

“La agenda no está mal, ahí vamos saliendo con los eventos, pero no he podido entrarle muy de lleno por lo de la casa. Hay un cambio a cuando terminó el programa, ya no es tanto la exigencia de eventos, pero por dicha sí sale uno con trabajo. El programa es una carta de presentación muy grande”.

En medio de todo, también ha sacado el ratito para trabajar en sus propias composiciones. En el segundo semestre del año espera estrenar varias piezas de su autoría, la mayoría tirando a baladas, pero está experimentando con diferentes ritmos.

“Estoy trabando arreglos de música con un productor que se llama Luis Enrique, estamos trabajando en una muy buena canción que es una balada. Me gustan las baladas, pero tiene una mezcla ahí, es una canción romántica para que puedan dedicar a alguien”.

Para concluir aseguró que no es solo una pieza, está trabajando en varios temas que espera estén listos este 2024, cuando termine su casa y vuelva con todo a su carrera.