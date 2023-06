¿Qué paso con Natalia Carvajal? Modelo regresó a las redes sociales con misterioso mensaje

(Captura Instagram)

La modelo y actriz costarricense Natalia Carvajal lleva varios meses establecida en México debido a sus estudios en Televisa y tras meses sin dar muchos detalles sobre su vida, volvió a las redes con un poderoso mensaje.

La exmiss Costa Rica optó por alejarse de sus redes, tras el escándalo que la dejó fuera de Teletica durante la pandemia y luego de establecerse en México, solo hace publicaciones debido a los compromisos con sus patrocinadores.

Esta semana, la modelo decidió compartir con sus miles de seguidores cómo estuvo su mes de mayo y se valió de algunas imágenes que acompañó con una misteriosa descripción.

“Hola, ¿cómo va la vida? Espero que estén sintiendo mucho, soñando todavía más. Que la vida esté llena de vida. Si están pasando por un capítulo diferente, nublado, no pasa nada, yo también tengo de esos, casi siempre esas páginas donde nada tiene sentido son las que llevan a la mejor parte de la historia”, confesó.

Carvajal contó que ha estado meditando, escribiendo y descubriendo una nueva etapa de su vida.

“Yo he estado pasando mucho tiempo conmigo. Escribiendo mucho, dándole forma a una nueva etapa de mi vida que me gusta tanto como me asusta. Desenredando la vida detrás de la pantalla, donde se construyen las cosas duraderas. Hoy quería pasar a saludarlos y a mandarles la mejor energía para que la usen en lo que los haga sonreír”, finalizó.

En las imágenes que compartió se le ve en un set de grabación, lo que significaría que está en algún proyecto de televisión.