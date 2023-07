¡Qué ternura! Shakira y el amor de sus hijos fueron protagonistas de una noche histórica

Shakira y sus hijos protagonizaron una noche tierna e histórica noche (Tomada de Instagram)

Shakira y sus hijos fueron los grandes protagonistas de la entrega de los Premios Juventud, donde la colombiana fue la máxima ganadora.

A pesar de que su separación de Gerard Piqué la hizo pasar por momentos muy difíciles, también le llenó de muchos éxitos su carrera por medio de las piezas que le dedicó a su ex.

La noche del jueves, en una de las galas más importantes de la música latina, la artista fue la más premiada con un total de ocho reconocimientos que recibió emocionada y con muy buena compañía.

Shakira decidió acudir a la ceremonia con sus hijos Milán y Sasha, quienes se robaron la atención de las miradas y las cámaras. Los pequeños se mostraron felices y algo nerviosos durante el evento y la buena y fuerte relación que mostraron con su madre emocionó a más de uno.

Durante toda la noche quedó en evidencia con besos, abrazos, aplausos y saltos el orgullo que sintieron los niños por el éxito de la cantante.

La artista también se llevó el honor de ser destacada como la “Agente de cambio” por sus labores sociales con escuelas y fundaciones que ayudan y les cambian la vida a miles de personas.

“Para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop, no hay que tener una fundación, no hay que ser político, para serlo, solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal; solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas”, mencionó tras recibir la estatuilla.

Entre las estrellas que estuvieron en los premios, también resultaron ganadores: Peso Pluma, Karol G, Bad Bunny, Rosalia, Bizarrap, Danna Paola, Becky G, Raw Alejandro, Ozuna Feid y más.

Si el amor de madre se pudiera describir con un video sería este video de Shakira y sus hijos 😭💖



pic.twitter.com/GR7cWcXl3k — Emmita - (@emmitasays) July 21, 2023