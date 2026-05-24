Querida exreina coronada en Teletica brillará en Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica

La esperada Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica tendrá entre sus invitadas a una de las exreinas más queridas y recordadas del país: Karina Ramos, miss Costa Rica 2014, quien fue coronada durante la etapa en que la franquicia pertenecía a Teletica.

La noticia fue confirmada este sábado durante la gala preliminar del certamen y rápidamente generó emoción entre seguidores de los concursos de belleza.

Yessenia Ramírez quería reunir a todas las reinas

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La directora de Miss Universe Costa Rica, Yessenia Ramírez, ya había adelantado días atrás que el objetivo de esta edición era rendir homenaje a todas las mujeres que han representado al país, sin importar la plataforma o televisora a la que pertenecieran.

“Queríamos celebrar a todas las reinas que han representado a Costa Rica”, explicó.

Por esa razón, la organización decidió invitar a exmisses de distintas generaciones, incluidas representantes de la época de Teletica.

Según comentó Ramírez, algunas aceptaron la invitación y otras no pudieron asistir, pero una de las confirmadas es precisamente Karina Ramos, considerada por muchos como una de las miss Costa Rica más icónicas de los últimos años.

Ramos representó a Costa Rica en Miss Universo 2014 y desde entonces se convirtió en una de las figuras más populares surgidas del certamen nacional.

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Su carisma, presencia internacional y trayectoria en medios hicieron que se mantuviera como una de las exmisses más queridas por el público costarricense.

La Gala Dorada será uno de los eventos más especiales de esta edición de Miss Universe Costa Rica, pues reunirá a figuras históricas de los concursos nacionales junto con invitadas internacionales y personalidades del universo Miss.