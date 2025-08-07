Querido actor fue violentamente asesinado tras realizar acto heroico

Actor Adam Turck fue asesinado mientras paseaba a su perro (Tomada de X/Tomada X)

El actor estadounidense Adam Turck, de 35 años, fue asesinado a balazos mientras intentaba ayudar a una mujer que era víctima de violencia doméstica. El hecho ocurrió en plena calle, en Richmond, Virginia.

Aunque su muerte se dio el pasado 2 de agosto, medios internacionales como CBS y People, lo dieron a conocer hasta este jueves.

La información asegura que mientras Turck paseaba a su perro, intervino al ver que una mujer corría pidiendo ayuda, y terminó siendo atacado por un hombre de 19 años, quien luego se quitó la vida. Ambos fueron trasladados al hospital, pero Turck murió horas después. La familia confirmó que había donado sus órganos, cumpliendo así su último deseo.

LEA MÁS: Falleció el actor venezolano Julio Alcázar a los 82 años

Turck era muy querido en la comunidad teatral de Richmond y había ganado premios por su trabajo en obras locales. Al momento del ataque, formaba parte del elenco de Smoke: A Comedy of Horrors y se preparaba para protagonizar Dracula.

El caso generó conmoción por la forma violenta en que murió, pero también por el valor que demostró. Su entorno lo describió como una persona empática, entregada y siempre dispuesta a ayudar.

LEA MÁS: Sale a la luz desgarrador detalle sobre muerte de Malcom Jamal Warner en Costa Rica