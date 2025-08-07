Teleguía Farándula

Querido actor fue violentamente asesinado tras realizar acto heroico

Actor falleció tras ser víctima de violento ataque mientras paseaba a su perro

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Actor Adam Turck fue asesinado mientras paseaba a su perro
Actor Adam Turck fue asesinado mientras paseaba a su perro (Tomada de X/Tomada X)

El actor estadounidense Adam Turck, de 35 años, fue asesinado a balazos mientras intentaba ayudar a una mujer que era víctima de violencia doméstica. El hecho ocurrió en plena calle, en Richmond, Virginia.

Aunque su muerte se dio el pasado 2 de agosto, medios internacionales como CBS y People, lo dieron a conocer hasta este jueves.

La información asegura que mientras Turck paseaba a su perro, intervino al ver que una mujer corría pidiendo ayuda, y terminó siendo atacado por un hombre de 19 años, quien luego se quitó la vida. Ambos fueron trasladados al hospital, pero Turck murió horas después. La familia confirmó que había donado sus órganos, cumpliendo así su último deseo.

LEA MÁS: Falleció el actor venezolano Julio Alcázar a los 82 años

Turck era muy querido en la comunidad teatral de Richmond y había ganado premios por su trabajo en obras locales. Al momento del ataque, formaba parte del elenco de Smoke: A Comedy of Horrors y se preparaba para protagonizar Dracula.

El caso generó conmoción por la forma violenta en que murió, pero también por el valor que demostró. Su entorno lo describió como una persona empática, entregada y siempre dispuesta a ayudar.

LEA MÁS: Sale a la luz desgarrador detalle sobre muerte de Malcom Jamal Warner en Costa Rica

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Adam TurckActor
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.