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Querido periodista Otto Vargas estrena libro y trae de regreso a una gran heroína costarricense

Otto Vargas recrea a Pancha Carrasco como madre, protectora y guerrera durante la campaña de 1856

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Por Hillary Chinchilla Marín
Otto Vargas es el autor del libro 'La Señora y el Minié'.
Otto Vargas es el autor del libro 'La Señora y el Minié'. (ABYAD/ABYAD)

El querido periodista y escritor Otto Vargas M. tiene una nueva historia que contar y esta vez pone su mirada en una de las mujeres más importantes de la historia costarricense: Pancha Carrasco.

Vargas estrenará la novela “La señora y el Minié: Pancha Carrasco y la patria en armas”, una obra que llegará a la Feria Internacional del Libro de Costa Rica 2026 (FILCR) de la mano de la editorial Abyad.

Otto Vargas muestra una Pancha Carrasco diferente

La historia transporta a los lectores hasta abril de 1856. Pancha marcha hacia Rivas, Nicaragua, junto con el Ejército Expedicionario y es asignada como cocinera del Estado Mayor, creyendo que permanecerá alejada de los enfrentamientos.

Sin embargo, la amenaza contra Costa Rica termina llevándola a empuñar las armas. La novela presenta a Pancha como madre, mujer, protectora y guerrera, mientras se acerca al lugar que terminaría ocupando en la historia nacional.

Vargas explicó que mantuvo el rigor de los acontecimientos históricos de la campaña contra los filibusteros de 1856 y 1857, pero también aprovechó las posibilidades que ofrece una novela.

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“Me di la oportunidad de acudir a la ficción para contar una historia de la manera en que a Pancha Carrasco le hubiera gustado. Si la historia es para los historiadores, que la fantasía sea para los escritores”, expresó en un comunicado.

No es su primera aventura entre libros

Otto Vargas es el autor del libro 'La Señora y el Minié'.
El periodista y escritor Otto Vargas estrenará una nueva novela dedicada a Pancha Carrasco. (ABYAD/ABYAD)

La literatura tampoco es terreno desconocido para el periodista. Entre sus trabajos anteriores aparecen “La hora del compadre: el asesinato de Parmenio Medina”, “Bolero en sepia” y la crónica periodística “El Psicópata: los expedientes desclasificados”.

“La hora del compadre”, además, tendrá un relanzamiento durante la propia FILCR 2026.

La Feria Internacional del Libro Costa Rica 2026 se realizará del 22 al 30 de agosto en la Antigua Aduana, en San José, con entrada gratuita.

Quienes quieran adelantarse a la presentación de Vargas ya pueden encontrar “La señora y el Minié” en Librería Internacional o solicitarla mediante la página de Facebook de Editorial Abyad.

El lanzamiento será el sábado 29 de agosto a las 3:30 p. m. en los estands B23-B24 de la editorial.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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