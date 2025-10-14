¿Quién fue el galán que abrazó a Jennifer Segura en pleno Buen Día?

Jennifer Segura recibió un inesperado abrazo en Buen Día. (Instagram/Instagram)

Durante la transmisión de Buen Día, Jennifer Segura vivió un momento que confundió a varios televidentes: un inesperado abrazo apareció frente a cámaras. Sin embargo, no se trataba de un galán real, sino de una demostración realizada por un experto en inteligencia artificial (IA), quien la utilizó como modelo para mostrar cómo funciona esta tecnología.

LEA MÁS: Presentadora de Buen día está embarazada y dio el anuncio en el programa

Thais Alfaro también fue víctima de la inteligencia artificial con los ejemplos del especialista. (Instagram/Instagram)

En la presentación, Segura explicó el uso de la inteligencia artificial frente a la audiencia, mientras que en otra toma se observaba a un joven generado por IA abrazándola.

El especialista señaló que muchas personas pueden confundirse con contenidos creados por IA, ya que existen videos donde animales salvajes parecen interactuar con humanos y otros ejemplos difíciles de creer.

LEA MÁS: Periodista de Buen día contó que la vida le presentó a alguien especial en viaje a Estado Unidos

El objetivo de la demostración fue enseñar al público a identificar contenido generado por inteligencia artificial y diferenciarlo del mundo real, tomando en cuenta señales como errores ortográficos, proporciones extrañas, manos o dedos adicionales y otros detalles que suelen aparecer en imágenes manipuladas.

Segura comentó con humor sobre la experiencia: “La IA tenía buen gusto y nunca había visto una mirada así frente a alguien”, mientras que el especialista también mostró un ejemplo con Thais Alfaro en la playa, agregándole movimiento a la imagen, lo que dejó a la presentadora totalmente impactada.

Este tipo de demostraciones buscan que los televidentes comprendan mejor la inteligencia artificial y aprendan a clasificar correctamente los contenidos que circulan en redes sociales.