Teleguía Farándula

¿Quién fue el galán que abrazó a Jennifer Segura en pleno Buen Día?

Jennifer Segura reaccionó al abrazo que recibió en Buen Día

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
El presentador y periodista de canal 7, Pablo Campos, sorprendió con tremendo piropazo a Jennifer Segura, una de sus compañeras de trabajo en Teletica.
Jennifer Segura recibió un inesperado abrazo en Buen Día. (Instagram/Instagram)

Durante la transmisión de Buen Día, Jennifer Segura vivió un momento que confundió a varios televidentes: un inesperado abrazo apareció frente a cámaras. Sin embargo, no se trataba de un galán real, sino de una demostración realizada por un experto en inteligencia artificial (IA), quien la utilizó como modelo para mostrar cómo funciona esta tecnología.

LEA MÁS: Presentadora de Buen día está embarazada y dio el anuncio en el programa

Thais Alfaro
Thais Alfaro también fue víctima de la inteligencia artificial con los ejemplos del especialista. (Instagram/Instagram)

En la presentación, Segura explicó el uso de la inteligencia artificial frente a la audiencia, mientras que en otra toma se observaba a un joven generado por IA abrazándola.

El especialista señaló que muchas personas pueden confundirse con contenidos creados por IA, ya que existen videos donde animales salvajes parecen interactuar con humanos y otros ejemplos difíciles de creer.

LEA MÁS: Periodista de Buen día contó que la vida le presentó a alguien especial en viaje a Estado Unidos

El objetivo de la demostración fue enseñar al público a identificar contenido generado por inteligencia artificial y diferenciarlo del mundo real, tomando en cuenta señales como errores ortográficos, proporciones extrañas, manos o dedos adicionales y otros detalles que suelen aparecer en imágenes manipuladas.

Segura comentó con humor sobre la experiencia: “La IA tenía buen gusto y nunca había visto una mirada así frente a alguien”, mientras que el especialista también mostró un ejemplo con Thais Alfaro en la playa, agregándole movimiento a la imagen, lo que dejó a la presentadora totalmente impactada.

Este tipo de demostraciones buscan que los televidentes comprendan mejor la inteligencia artificial y aprendan a clasificar correctamente los contenidos que circulan en redes sociales.

Este fue el momento en el que abrazaron a Jennifer Segura.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
jennifer segurainteligencia artificialIA en televisiónBuen díatelevisión
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.