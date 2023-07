Randall Salazar abrió su corazón para recordar cuando la vida le dio una dura lección

Randall Salazar recordó cuando la vida le dio una lección (Jorge Navarro Trejos)

El querido periodista Randall Salazar fue el invitado de la semana del podcast de sus colegas Adriana Durán y Lizeth Castro, donde recordó con nostalgia cuando la vida le dio una segunda oportunidad.

Salazar acudió a “Contanos tu historia” para abrir su corazón y recordar la dura experiencia que vivió en el año 2021 a causa de una enfermedad.

El comunicador narró cómo ante los síntomas y los problemas, el miedo lo paralizó por lo que decidió dejar pasar la situación y buscar justificaciones a los síntomas.

“No me concentraba, fallé en una entrevista, tenía frío, bajé de peso y hasta tuve como tres desmayos, pero tenía tanto, tanto miedo de tener algo malo que me hacía el loco”.

El cambio llegó cuando su amiga y compañera, Nancy Dobles, lo obligó a ir una clínica mientras estaban trabajando.

“Un día me sentía mal y estaba haciendo el guion del programa del otro día cuando Nancy me llamó y me dijo que la viera en el portón, cuando llegué me dijo: ‘súbase al carro que vamos para la clínica’”.

Tras una serie de exámenes médicos, descubrieorn que una bacteria le provocó una meningitis, es decir, inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal.

“Despues de todo estuve dos semanas en el hospital para llevar el tratamiento adecuado. Cuando me dieron la salida el doctor me dijo que yo no podía estar solo y lo peor vino cuando salí del hospital, fue un mes y medio con los dolores más insoportables de cabeza que he vivido en mi vida”.

A Salazar, esta complicada experiencia le dejó una gran lección de vida y se dio cuenta que estaba equivocado en muchos aspectos, entre ellos pensar que el trabajo lo era todo y dejar de dejarse guiar por el ego.

“Al final entendí que Dios me estaba dando una señal con todo eso que me estaba pasando, el quería que yo aprendiera algo”.