Randall Salazar nos cuenta más detalles de su salida de Teletica y cómo llegó a ¡Opa!

Randall Salazar volverá renovado a la Televisión tras duro adiós de Teletica (Cortesía)

Randall Salazar está listo y renovado para volver a la televisión cuatro meses después de su inesperada y dolorosa salida de Teletica.

Salazar nos confesó, cuatro meses después, que su salida de canal 7 fue inesperada, por lo que fue un golpe que le costó superar.

“Quedarse sin trabajo de la noche a la mañana no es una situación bonita para nadie, pero yo confié y confío mucho en que Dios toma el control de las situaciones. Yo jamás imaginé que me iba a pasar, a menos que seas el dueño del lugar en el que trabajas, nada es seguro, pero uno siempre tiene cierta seguridad, por muchas cosas, por tu trabajo, por tu desempeño, por tu trayectoria. No me estoy echando flores porque a mí el autobombo nunca me ha gustado, pero eran 21 años de trabajo ahí. Eso no se lo brinca cualquiera y creo que esa es la mejor carta de presentación que tengo durante el tiempo que duré allí y entonces no me lo esperaba. La verdad es que no fue una noticia bonita y ya no lo puedo cambiar”, nos confesó sobre su salida.

A pesar del dolor que le provocó su despido, asegura que siempre estará agradecido con el canal y con las personas que conoció durante su paso por ahí.

“Yo solo agradecimiento tengo, a los que trabajan ahí les deseo lo mejor, a la empresa que siempre se portó bien conmigo, pero la verdad es que todos deberíamos estar preparados para eso”, agregó.

El periodista asegura que siempre ha sido muy ordenado con el dinero, por lo que económicamente no lo sintió tanto gracias a eso y a que tiene otros ingresos, pero emocionalmente sí le afectó.

“Anímicamente, fue un golpe duro, fue una noticia impactante que me dolió muchísimo, pero tiendo a resolver las cosas lo más rápido posible, entonces dije que hay que entenderlo como es. Me va a doler durante muchas semanas y probablemente meses, pero hay que aprender a convivir con ese dolor y es lo que he hecho, no tapar el dolor, sino vivirlo y si me funcionó. Yo trato de que en mi corazón no haya sentimientos negativos, así que he aprendido a transformar ese dolor en agradecimiento”.

Teletica dejó le dejo grandes personas que espera tener siempre con él (Tomada de Facebook)

Canal ¡Opa!, le devolvió la ilusión de volver a la tele

Tras unos meses de descanso, análisis y reflexión, el querido y experimentado periodista se siente listo para asumir un reto más en televisión, esta vez de la mano del canal ¡Opa!, en un proyecto muy diferente a todo lo que ha hecho.

Su salida de Teletica fue en junio y desde entonces se ha dedicado a pasar tiempo con él, con sus seres queridos, a descansar, pasear y disfrutar cosas que antes no valoraba y aunque durante esos días hubo propuestas de otras televisoras, solo canal ¡Opa!, le llamó lo suficiente la atención para decir que sí.

“El primer contacto ocurrió quizás un mes y medio después, dos meses tal vez. Gastón Carrera (productor) me contactó y me dijo que habláramos, entonces nos hemos reunido varias veces, por lo menos cuatro o cinco para hablar del proyecto. Él ya tiene una idea del proyecto que quieren desarrollar. A mí me parece que es una idea muy bonita, muy novedosa y que estoy seguro de que va a aportar muchísimo, no solamente a la teleaudiencia, sino al canal y a la vida profesional de quienes vamos a vernos involucrados en ella”, nos reveló Randall sobre el proyecto que se podrá ver el próximo año.

Todavía el periodista no nos puede dar muchos detalles sobre su nuevo trabajo, solo nos contó que saldrá a la luz hasta enero, así lo tienen planificado, pero podría cambiar.

“Estoy muy ilusionado, como te digo, creo que es un proyecto muy bonito, creo que la idea es muy interesante, diferente y como es algo que es muy distinto a lo que he hecho hasta ahora en televisión, eso me tiene muy emocionado porque para mí también implica un reto, porque no es como volver a algo en lo que ya haya trabajado, no se parece a ningún formato en el que haya trabajado antes, sino que es algo completamente distinto”.

Una de las cosas que más motivado lo tiene sobre su regreso a la televisión es el contacto y conexión directa que le da con el público que siempre lo apoya.

“Con los pies bien puestos sobre la tierra, con mucho agradecimiento en el corazón para todas las personas que sin conocerme tienen buena energía para mí, me desean felicidad y éxito en los proyectos. Entiendo que eso se debe al trabajo de muchos años en la televisión y que uno de alguna u otra forma desarrolla ese vínculo con las personas que lo ven todos los días. Y eso es algo que es invaluable, que una persona que trabaja en televisión se lleva consigo siempre, a dondequiera que vaya, no es algo que se queda en el canal en el que trabajó”.

Salazar empezará una nueva etapa de su vida laboral el próximo 4 de noviembre, donde sus sueños irán de la mano de ¡Opa!, con el fin de afinar los detalles del nuevo programa.