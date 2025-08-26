Rauw Alejandro enfrenta una millonaria demanda

Rauw Alejandro está en el ojo público. (Instagram)

El reguetonero Rauw Alejandro está en el ojo del huracán luego de que trascendiera que enfrenta una millonaria demanda, situación que lo tiene dando de qué hablar en el mundo del espectáculo.

Según la revista People en Español, fue demandado por haber utilizado fragmentos de varias canciones legendarias de DJ Playero de su álbum Saturno 2022 sin contar con licencias correspondientes.

De acuerdo con Billboard Latino, la disquera BM Records interpuso la demanda el jueves 21 de agosto, argumentando que varias canciones del álbum incluyen samples sin autorización de grabaciones pertenecientes a DJ Playero, pionero del reguetón y figura clave en los inicios del género junto a artistas como Daddy Yankee.

La empresa sostiene que:

“DE CAROLINA” samplea “La gente sabe”.

“PANTIES Y BRASIERES” samplea “Camuflash”.

“DEJAU’” samplea “Sigan bailando”.

“PUNTO 40” samplea “Tengo una punto 40”.

“El uso de estas obras se hizo sin obtener una licencia válida. Por lo tanto, la explotación continua de Saturno infringe los derechos de autor de las obras de Playero que pertenecen a [BM]”, dijo el abogado de BM Records, Daniel Lifschitz.

La acción legal también involucra a Sony Music Latin y al sello independiente Duars Entertainment, responsables de lanzar el álbum. La disquera exige una indemnización de hasta 150 mil dólares por cada tema (poco más de 75 millones de colones) en el que, según alegan, se usaron grabaciones sin autorización.

Lo curioso es que el propio DJ Playero figura como acreditado en varias de las canciones de Saturno y, en su momento, incluso promocionó el disco con entusiasmo en redes sociales. Ni Rauw Alejandro, ni Playero ni sus equipos han aclarado a Billboard si hubo o no una autorización directa. Esto sugiere que el conflicto legal podría no estar dirigido contra el artista, sino centrarse en la disputa entre BM Records y el productor sobre quién posee realmente los derechos de licenciar ese catálogo.

El caso trae a la memoria la demanda que BM Records presentó en 2021 contra Bad Bunny por la canción Safaera, en la que igualmente se señalaba el uso de samples de Playero sin autorización. En aquel momento, el propio Playero se desmarcó, asegurando que escuchar su trabajo en un hit mundial era “una sensación hermosa”. Ese proceso concluyó en 2023 con un acuerdo entre el artista y BM Records.