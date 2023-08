Rauw Alejandro estrenó canción dedicada a Rosalía

Rauw Alejandro soprendió a sus fans con una canción dedicada a Rosalía (Tomada de Instagram)

Rauw Alejandro sorprendió este jueves a sus seguidores con una canción al mejor estilo de “Shakira”; es decir, dedicada a Rosalía.

La pareja de cantantes anunció hace pocos días su separación y aseguraron que fue una decisión mutua y sin infidelidades de por medio, pero la nueva pieza del boricua deja claro que no la olvida.

Hayami Hana es el nombre de la canción con la que el artista abrió su corazón y dejó en evidencia que está sufriendo mucho por la ruptura y confirmaría que la que le puso fin al compromiso fue la española.

“Por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad y no vo’a hacerme el fuerte, yo no voy a frontear.

Aquí to’ el mundo sabe que te voy a llorar, te vo’a extrañar, sí, aquí no hay nada que ocultar, pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar”, dice en el inicio de la canción.

En la letra, Rauw confirma que todos sus últimos temas son dedicados a ella y volvió a negar los rumores de infidelidad.

“Ey, todas mis canciones son pa’ ti desde Afrodisíaco, to’ el mundo sabe de eso, eso no viene al caso, no sé cómo parar de pensar en ese último abrazo.

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel, ella siempre tuvo la clave ‘e mi cel, esto fue algo más que no está en mi poder”, continúa la canción.

El tema y los artistas ya son tendencia en redes sociales, donde los fans se dividen entre un bando y otro.

Rauw Alejandro acaba de lanzar canción sorpresa “Hayami Hana” lo que aparenta ser una canción de su historia y ruptura con Rosalia.



Dura 5 minutos. pic.twitter.com/MTK6Ucl0Qs — carloxx iván (@itscarlosivan) August 10, 2023