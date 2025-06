Reconocido actor fue hallado sin vida y su muerte rodea un gran misterio

Kim Jong Suk fue hallado muerto el 4 de junio en su residencia en Corea del Sur. (Instagram/Instagram)

El mundo del espectáculo internacional está consternado y de luto por la misteriosa muerte del reconocido actor surcoreano Kim Jong Suk.

En las últimas horas, se dio a conocer que el también modelo, de 29 años, fue hallado sin vida en su casa el 4 de junio, esto pese a que, según medios locales, su familia lo quería mantener en secreto.

La información preliminar de medios como Mathrubhumi mencionan que la causa de la muerte del actor es un gran misterio, ya que apareció sin vida en su casa tras una discusión con su novia.

Un amigo cercano fue de los primeros en hacer pública su muerte con emotivo mensaje.

“Hermano mío, se me rompió el corazón cuando me dijeron que te habías ido. Todavía no puedo creer que no podré volver a ver tu rostro sonriente en toda mi vida. Puede que ya no estés con nosotros, pero quiero que sepas que fuiste un gran regalo para este mundo, y siempre te llevaré muy cerca de mi corazón. Te extrañaré. Siempre te querré”, escribió.

Kim saltó a la fama por su participación en el exitoso programa The Skip Dating.

