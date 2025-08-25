Renuncia una de las fichas más importantes de Multimedios

Fabiola Herra y Sergio González se unieron para nuevo programa de Televisión (Cortesía)

El periodista Sergio González, considerado una de las fichas más importantes de Multimedios, presentó su renuncia al canal y dejó sorprendidos a compañeros y televidentes que lo seguían día a día en la pantalla.

“Mi última semana en Multimedios. Con muchos sentimientos entrelazados, pero también ganas de crecer. Hoy les cuento que hace unos días renuncié a la dirección de La Revista. Este viernes será mi último día al mando de este barco”, comentó por medio de Instagram.

El comunicador detalló que tres horas al día en el programa es muy cansado y solo se lo lograba al lado del gran talento con el que trabajaba.

LEA MÁS: Multimedios sigue con cambios: esto anunció ahora Canal 8

“No fue algo fácil, hablé con mis papás, con mis más cercanos y hasta con mis jefaturas, quienes me apoyaron debido a la oportunidad que se me presentó. No les puedo contar mucho aún, pero en unos días les diré; les adelanto que dejo estos rumbos ticos. Me quedan unas semanas para compartirlas con mis papás, mis amigos, organizar todo el papeleo y descansar”, agregó.

Sergio González, habló de una nueva oportunidad.

González le contó a La Teja que quedó completamente fuera del canal y aprovechó la oportunidad para agradecerle al canal, a los expertos y televidentes.

“El mensajito y el abrazo siempre son gasolina para un corazón. Me dejaron cumplir sueños, crecer y me abrieron la puerta al mundo. Los llevo en mi corazón siempre”, concluyó.