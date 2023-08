Ricky Martin rompe el silencio para hablar sobre las dos polémicas que marcan su carrera

La pareja hizo oficial su romance en el 2016. Foto: People en Español.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin por fin rompió el silencio sobre su divorcio de Jwan Yosef y la polémica situación que vive con su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martin.

El artista dio una entrevista en Telemundo donde habló sobre su separación y la demanda que le impuso su sobrino por un supuesto abuso sexual.

“Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico”, aclaró Ricky para eliminar los rumores de infidelidad.

El intérprete de “Tal vez” agregó que cuando hicieron pública su separación, ya ambos habían pasado por un largo periodo de duelo.

Con respecto al proceso legal que enfrenta con su sobrino, aseguró que todo es mentira, pero que le preocupa el daño que causa en su familia.

“Yo he vivido transparente durante muchos años ¿Qué tú quieres saber de mí? Pregúntame por qué yo te contesto, pero las mentiras, y cuando ya tengo que traer a los abogados para que me defiendan, es porque esto ya se cruzó una raya, insisto, yo vuelvo al dolor que pasa mi madre, al dolor por el cual pasa mi padre, que pasan mis hermanos, por el cual pasan mis hijos, ahí es donde me frustro un poco”, confesó.

Ricky dio la entrevista con el fin de aclarar estas dos polémicas que han marcado su carrera.