Salen a la luz las primeras imágenes del hijo mayor de Luis Miguel con Aracely Arámbula y redes estallan

Las primeras imágenes de Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, comenzaron a circular en internet y rápidamente llamaron la atención de los seguidores del cantante por el notable parecido físico entre padre e hijo.

Un joven que siempre se mantuvo lejos de los focos

Miguel Gallego nació en enero de 2007 y es el mayor de los dos hijos que el cantante tuvo con la actriz mexicana Aracely Arámbula, con quien mantuvo una relación entre 2005 y 2009.

Durante años, tanto el artista como la actriz decidieron mantener a sus hijos alejados de la vida pública, por lo que casi no existen imágenes del joven.

Incluso, Arámbula explicó en varias ocasiones que fueron los propios hijos quienes prefirieron no exponerse mediáticamente.

Aracely Arámbula y Luis MIguel tuvieron dos hijos (Universal de México)

Las imágenes que se volvieron virales

Según reportó la revista Quién, el joven fue grabado recientemente junto con su madre y su hermano en el aeropuerto de Ciudad de México.

Las imágenes fueron difundidas posteriormente en el programa Ventaneando y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

La curiosidad no solo se debe a que es la primera vez que muchos ven al hijo del cantante, sino también al gran parecido físico con Luis Miguel, algo que ha sido comentado por seguidores del artista.

Muchos usuarios destacaron que el joven tiene rasgos similares a los del cantante cuando tenía su misma edad, especialmente en la forma de los ojos, la nariz y los labios.

Una personalidad diferente a la de su padre

Esta fue una de las pocas veces que mostraron a sus hijos Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSAL. (Agencia el Universal)

A pesar del parecido físico, Aracely Arámbula ha señalado que su hijo tiene una personalidad tranquila y reservada.

En entrevistas anteriores, la actriz comentó que Miguel tiene interés en el deporte, especialmente en disciplinas como el boxeo, y que no muestra interés en convertirse en figura pública.

Hasta el momento, Luis Miguel no se ha pronunciado sobre la viralización de las imágenes de su hijo y es que la pareja logró por casi 20 años mantenerlo lejos de las cámaras.