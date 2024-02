Shakira dio una noticia que la convirtió en tendencia mundial

Shakira anunció su nuevo disco "Las Mujeres Ya No Lloran" (Tomada de Twitter)

La artista colombiana Shakira anunció este jueves que ya tiene todo listo para lanzar su nuevo disco “Las Mujeres ya no lloran”.

Tras dos años sacando sencillos y colaboraciones, la colombiana por fin está lista para estrenar un disco completo, material que tendrá muchas de las canciones que le dedicó a Gerard Piqué y algunas inéditas.

Shak aseguró que el apoyo que ha tenido en los últimos meses ha sido clave para desarrollar el proyecto, que justamente lleva de nombre una frase de su sesión con Bizarrap.

“Las mujeres ya no lloran. (Women no longer cry) Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, contó.

Agregó que crear este disco, estas canciones, fue un proceso de mucha ayuda, una especie de desahogo tras el sufrimiento que le dejó el fin de su relación con el exdefensor del FC Barcelona.

“La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, concluyó.

El disco completo estará disponible en todas las plataformas a partir del viernes 22 de marzo y miles de fans están celebrando la noticia.

