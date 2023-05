Shakira sorprendió al mundo con la canción más emotiva y amorosa de su carrera

La pieza “Acróstico” es dedicada a sus hijos.

La cantante colombiana Shakira sorprendió al mundo con su canción más emotiva y honesta tras su separación de Gerard Piqué.

Tras un año lleno de cambios por una mediática y polémica separación, la artista cerró el ciclo con un mensaje de amor y apoyo para lo más importante de su vida, sus hijos.

La colombiana encontró en la música un refugio y medio para expresar sus emociones, primero lo hizo atacando al exdefensor y dejando claro que él había sido el malo de la historia con canciones como: “Te felicito”, “Monotonía”, “Bizarrap Sesion 53″ y “TQG”.

En esas canciones la artista estuvo acompañada de colegas, pero en su último lanzamiento, de la pieza llamada “Acróstico”, que es dedicada a Milán y Sasha, no tuvo la colaboración de ningún artista.

Shak quiso enviar un mensaje de fuerza a sus pequeños que estuvieron en el medio de todo el proceso y sufrieron las consecuencias de las decisiones de sus padres.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba, intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos, pero no llegamos...

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios”, dice parte de la letra de la canción.

Aunque no es un tema comercial, le ha ido muy bien en sus primeras horas disponible, suma millones de reproducciones y muchos mensajes de aprobación.