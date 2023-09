Sharon Segura mostró que tiene otro talento además del baile

Modelo Sharon Segura mostró que al igual que su esposo le gusta cantar

La modelo Sharon Segura fue a una fiesta y quedó en evidencia que aparte de tener talento para el baile, también le gusta cantar.

La exrumberita asistió este lunes a la fiesta de cumpleaños de una amiga y se apuntó al karaoke donde fue la sensación y más de uno la grabó.

LEA MÁS: Queridas presentadoras volvieron a la televisión nacional en un nuevo programa

Segura cantó, tanto sola como acompañada, por otras famositicas como la exmiss Costa Rica Paola Chacón y Angie Rodríguez.

“Este video se puede considerar bullying. Qué no se diga que no disfrutamos, no se puede decir que cantamos, pero eso es otra cosa”, dijo en sus historias de Instagram sobre dos videos en los que sale cantando El Príncipe y Dime Cuando Tú Vas A Volver.

No sería nada raro que la modelo quiera seguir los pasos de su esposo, Daniem y sorprendan con una canción juntos.