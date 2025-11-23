Sheiris Montero habla por primera vez tras la muerte de su suegra Ligia Araya

La creadora de contenido Sheiris Montero se pronunció, públicamente, luego de conocer el fallecimiento de su suegra, Ligia Araya Araya, de 76 años, mamá del presentador Greivin Morgan, quien confirmó la triste noticia este domingo 23 de noviembre.

A través de sus redes sociales, Montero publicó un mensaje emotivo en el que resalta la fe y el cariño que siempre tuvo por la mamá de su esposo.

“Descansa en paz, tita Ligia. Estarás en nuestro corazón y nos encargaremos de que Sahel (su hija) siempre te tenga presente. Gracias por tu ejemplo de amor, fortaleza, entrega y valentía”, escribió.

Además, añadió que confía en que su suegra está en un mejor lugar. Montero expresó que doña Ligia “estaba bien y ahora estará mejor”, pues aseguró que estará disfrutando de su vida eterna junto a Jesús.

El mensaje de Sheiris llega en un momento especialmente sensible para la familia Morgan Montero, que enfrenta el duelo por una mujer que, según sus seres queridos, dejó un legado de amor, carácter y entrega absoluta.

Hasta el momento, Greivin Morgan no ha dado más declaraciones sobre lo sucedido, pero sus seguidores han inundado sus redes con mensajes de solidaridad.