Sheynnis Palacios está en Costa Rica y tuvo que enfrentar uno de sus mayores miedos

Omar Cascante y Sheynnis Palacios presentando el Miss Universe Costa Rica 2026 (redes/Facebook)

La modelo Sheynnis Palacios se encuentra en Costa Rica y, durante su visita, ha tenido que hacer algo que le provoca mucho miedo.

La nicaragüense compartió con sus seguidores que debía enfrentarse a una experiencia que, aunque le genera temor, forma parte de una aventura especial.

Palacios confesó que volar en helicóptero o avioneta es una de las cosas que más nervios le provoca. Sin embargo, aseguró que se animaría a hacerlo como parte de un proyecto del que todavía no puede revelar todos los detalles.

Sheynnis Palacios adelantó que pronto se conocerán más detalles de su aventura.

“Quiero confesar un dato sobre mí y es que me da miedo volar en helicóptero y avioneta, y me toca por una aventura linda de la que pronto se va a dar cuenta. No me quiero subir, pero allá voy”, expresó.

LEA MÁS: Sheynnis Palacios revela el grave problema que la hizo abandonar Top Chef VIP

Sheynnis Palacios adelantó detalles de su visita a Costa Rica

La modelo explicó que su estadía en el país está relacionada con una experiencia especial para la revista Imagen Miami, aunque prefirió mantener en secreto parte de lo que tiene preparado.

LEA MÁS: Marcela Ugalde sigue hospitalizada y contó cómo avanza su recuperación

“Estoy en Costa Rica, preparándome para algo sumamente especial de la revista Imagen Miami y esta persona que está por acá. No puedo darles muchos detalles, pero sí será una experiencia que poco a poco van a ir viendo de qué trata”, comentó.

Por ahora, la guapa no ha revelado todos los detalles de esta aventura ni quién la acompaña en el proyecto. Mientras tanto, sus seguidores tendrán que esperar para descubrir qué hará en suelo costarricense.