Sheynnis Palacios sufrió fuerte problema de salud y tuvo que salir en ambulancia de programa de televisión

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, encendió las alarmas después de sufrir un problema de salud durante las grabaciones de Top Chef VIP 5, situación que obligó a que fuera atendida y posteriormente trasladada en ambulancia.

La ausencia de la nicaragüense en episodios recientes llamó la atención de los seguidores del programa y fue Carmen Villalobos, presentadora de la competencia de Telemundo, quien confirmó que Palacios se encuentra fuera temporalmente para priorizar su recuperación.

Según informó el diario nicaragüense La Prensa, la exreina de belleza sufrió un desvanecimiento, mareos intensos y un fuerte dolor en el brazo izquierdo.

Sheynnis Palacios (Instagram)

Sheynnis Palacios quería continuar

El problema ocurrió durante uno de los retos culinarios. La situación generó preocupación debido a que Palacios comenzó a sentirse mal en plena competencia.

De acuerdo con los reportes sobre lo sucedido, además de los mareos presentó falta de aire, dolor en el pecho y una inflamación visible en su mano y brazo izquierdo.

Pese a su estado, Sheynnis quería permanecer en la competencia.

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“No me quiero ir, quiero seguir cocinando”, insistió mientras recibía atención, según se observa en las imágenes difundidas del momento.

Sin embargo, el personal encargado de atenderla determinó que debía abandonar el lugar. Finalmente fue retirada y trasladada para recibir valoración médica.

El episodio ocurrió días después de que la propia Palacios atravesara otro difícil momento frente a las cámaras, cuando rompió en llanto durante una crisis de ansiedad y pánico provocada en medio de la presión de la competencia.

Sigue recuperándose

Por ahora, Sheynnis Palacios no se ha referido públicamente en sus redes sociales a este último problema de salud ni ha dado mayores detalles sobre lo ocurrido.

Sheynnis Palacios abandonó el set en una ambulancia tras presentar mareos y un fuerte dolor en el brazo izquierdo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)