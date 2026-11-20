Sr. Flavio se pronunció en redes sociales tras el corte de sonido durante el concierto en Costa Rica. (David Chacón/La Nación)

El concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Costa Rica terminó de forma abrupta la noche de este jueves 19 de noviembre, cuando la agrupación todavía tenía dos canciones pendientes.

Flavio Cianciarulo, conocido como Sr. Flavio, bajista, compositor y cofundador de la banda argentina, se pronunció en redes sociales y expresó su molestia por lo ocurrido durante el espectáculo realizado en Parque Viva, en Alajuela.

Según relató, a la agrupación le habían informado que debía abandonar el escenario a las 10 p. m. Sin embargo, el espectáculo se extendió unos 10 minutos más y en ese momento se interrumpió el sonido.

“Nos cortaron el sonido, le debemos al público de Costa Rica dos canciones, solo nos faltan dos que queríamos terminarlas, para finalizar el concierto”, manifestó.

Sr. Flavio expresó preocupación por el apagón

El músico aseguró que nunca les había ocurrido una situación similar y cuestionó lo sucedido cuando se interrumpieron la electricidad y el sonido del espectáculo.

“Dejaron a más de 10 mil personas a oscuras, a nosotros en camerino, no sabíamos para dónde caminar, dónde estaban nuestras cosas”, expresó.

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“Estamos muy apenados por lo que pasó, pero muchas gracias al público presente, sabrán entender”, agregó.

Aunque el espectáculo se realizó en Parque Viva, el manejo del audio y el espectáculo correspondería a una operación independiente del recinto.

Además, cabe recordar que el tema de terminar conciertos antes de las 10 de la noche es porque desde el año 2013 se estableció el decreto ejecutivo N° 37522-S, el cual indica que este tipo de espectáculos deben terminar antes de esa hora. De lo contario, pueden haber sanciones del Ministerio de Salud.

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Una noche junto a Molotov y Calle Dolores

Sr. Flavio se pronunció en redes sociales tras el corte de sonido durante el concierto en Costa Rica.

Los Fabulosos Cadillacs se presentaron en Costa Rica como parte de un espectáculo que también contó con las agrupaciones Molotov y Calle Dolores.

La banda argentina, fundada en Buenos Aires en 1984, es reconocida por su trayectoria en el ska y el rock latinoamericano.

El reclamo del Sr. Flavio dejó en evidencia el malestar de los músicos por no haber podido completar su presentación y despedirse del público costarricense con las dos canciones que tenían previstas.