Subway abre plazas en varios puntos del país y busca nuevo “artista del sándwich”

La cadena ofrece puestos en tiendas de Alajuela, City Mall y Plaza Real, y pide carné de manipulación y gusto por el servicio al cliente

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda buscando trabajo, Subway tiene varias oportunidades disponibles en distintas zonas del país.

La cadena de comida rápida está reclutando personal para sus locales en City Mall, Plaza Real y Alajuela centro, donde necesitan a su próximo artista del sándwich.

Subway tiene varios puestos de trabajo.

Los puestos requieren personas con buena actitud, atención al cliente y disponibilidad para horarios rotativos, ya que se trata de trabajo presencial.

Entre los requisitos están contar con carné de manipulación de alimentos, haber aprobado noveno año, y para los puestos administrativos se pide bachillerato en Educación Media. También es importante vivir cerca de la tienda donde se desea trabajar.

Quienes estén interesados pueden enviar su información al correo:kguerrero@subwaycostarica.net

Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos de empleo. Captura (la teja/empleo)

Consejos para aplicar a trabajos en línea

  1. Revise bien la oferta antes de postular: Asegúrese de cumplir los requisitos y use las mismas palabras clave del anuncio en su currículum para que lo encuentren más fácil.
  2. Asegúrese de que su CV esté limpio y actualizado: Suba un archivo en PDF, sin faltas de ortografía y con información reciente. Nada de documentos pesados o difíciles de abrir.
  3. Use un correo profesional: Evite direcciones extrañas. Lo ideal es algo simple con su nombre y apellido.
  4. Prepare una breve carta de presentación: Dos o tres líneas bastan: quién es, qué experiencia tiene y por qué quiere ese puesto.
  5. Revise los enlaces que adjunta: Portafolios, perfiles de LinkedIn o muestras de trabajo deben abrir sin problemas.
  6. Aplique solo desde sitios confiables: Portales reconocidos o páginas oficiales de empresas. Nunca comparta datos personales sensibles que no piden para una postulación normal.
  7. Dé seguimiento: Una semana después, puede enviar un mensaje corto y respetuoso para consultar el estado del proceso.
  8. Ajuste fino al perfil del puesto: Antes de enviar su aplicación, revise la descripción del puesto y adapte su CV y carta de presentación para que muestren, de manera clara, cómo cumple con lo que la empresa está pidiendo. Un documento genérico se pierde entre los demás; uno alineado al anuncio destaca de inmediato.
Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

