Subway abre plazas en varios puntos del país y busca nuevo “artista del sándwich”

Si usted anda buscando trabajo, Subway tiene varias oportunidades disponibles en distintas zonas del país.

La cadena de comida rápida está reclutando personal para sus locales en City Mall, Plaza Real y Alajuela centro, donde necesitan a su próximo artista del sándwich.

LEA MÁS: ManpowerGroup abre 50 plazas para promotores de ventas en eventos masivos en todo el país

Subway tiene varios puestos de trabajo.

Los puestos requieren personas con buena actitud, atención al cliente y disponibilidad para horarios rotativos, ya que se trata de trabajo presencial.

LEA MÁS: ¿Lo ponen a trabajar de noche más de 6 horas? Su patrono podría estar violando la ley

Entre los requisitos están contar con carné de manipulación de alimentos, haber aprobado noveno año, y para los puestos administrativos se pide bachillerato en Educación Media. También es importante vivir cerca de la tienda donde se desea trabajar.

Quienes estén interesados pueden enviar su información al correo:kguerrero@subwaycostarica.net

LEA MÁS: Este 1.° de diciembre es feriado: ¿qué se celebra y cómo deben pagarle en su trabajo?

Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos de empleo. Captura (la teja/empleo)

Consejos para aplicar a trabajos en línea