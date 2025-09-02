Teletica anunció un inesperado cambio en De Boca en Boca

Presentadores del programa De boca en boca, de canal 7 (Instagram)

Este martes en De Boca en Boca anunciaron un cambio inesperado en el programa.

Teletica sigue haciendo ajustes en sus programas más seguidos y es que tras toda la restructuración de Sábado Feliz, ahora modificaron el programa de farándula.

En las redes sociales del programa uno de sus periodistas dio la noticia.

Desde hace muchos años De Boca en Boca ocupa la pantalla de canal 7 lunes a viernes de 1:30 p. m. a 2:30 p. m., pero ahora será de 2 p. m. a 3 p. m.

“Lo estamos pasando porque la idea es después de que el televidente ya haya hecho el almuerzo, se haya relajado, se siente a ver entretenimiento”, contó el periodista Diego Piñar.

Este nuevo horario empezará a partir del lunes 15 de setiembre, fecha que coincide con el estreno de la segunda temporada de Mira quién baila, que arrancará el domingo 14 de setiembre a las 7 p. m.