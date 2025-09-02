Teleguía Farándula

Teletica anunció un inesperado cambio en De Boca en Boca

Cambios en De Boca en Boca se empezarán a ver en los próximos días

Por Hillary Chinchilla Marín
Presentadores del programa De boca en boca, de canal 7
Presentadores del programa De boca en boca, de canal 7 (Instagram)

Este martes en De Boca en Boca anunciaron un cambio inesperado en el programa.

Teletica sigue haciendo ajustes en sus programas más seguidos y es que tras toda la restructuración de Sábado Feliz, ahora modificaron el programa de farándula.

En las redes sociales del programa uno de sus periodistas dio la noticia.

Desde hace muchos años De Boca en Boca ocupa la pantalla de canal 7 lunes a viernes de 1:30 p. m. a 2:30 p. m., pero ahora será de 2 p. m. a 3 p. m.

“Lo estamos pasando porque la idea es después de que el televidente ya haya hecho el almuerzo, se haya relajado, se siente a ver entretenimiento”, contó el periodista Diego Piñar.

Este nuevo horario empezará a partir del lunes 15 de setiembre, fecha que coincide con el estreno de la segunda temporada de Mira quién baila, que arrancará el domingo 14 de setiembre a las 7 p. m.

De Boca en BocaTeleticaCanal 7
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

