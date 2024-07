Tico Gary Centeno hizo llorar a Miss Universo Sheynnis Palacios en Top Chef VIP

Gary Centeno hizo llorar a la Miss Universo Sheynnis Palacios en Top Chef VIP (Instagram)

El tico Gary Centeno y la Miss Universo Sheynnis Palacios protagonizaron uno de los momentos más emotivos de esta temporada de Top Chef VIP.

El costarricense, que es uno de los concursantes, logró conquistar y emocionar a la modelo nicaragüense por medio de una receta de su país, hecho que al final puso a llorar a todas las personas que estaban en el set.

Este jueves, Centeno y compañía vivieron uno de los episodios más emocionantes y es que se salvó de quedar eliminado y sin duda alguna protagonizó el momento del día porque su receta logró superar el reto de Palacios que fue la invitada especial.

Tras probar un nacatamal del tico, ella pidió espacio para dedicarle muy emocionada unas palabras de agradecimiento.

“Yo me quiero poner de pie y darte un aplauso. No sabes lo mucho que significó este platillo para mí, porque me hizo acordarme de Nicaragua cuando vendía con mi familia nacatamal y a pesar del tiempo que tuviste, la textura de un nacatamal estuvo presente, el sabor del pueblo nicaragüense está ahí y en nombre de Nicaragua y Centroamérica entera yo te quiero decir gracias”, comentó la modelo muy emocionada.

Mientras Centeno, Carmen Villalobos y todos los presentes se limpiaban las lágrimas, Palacios aseguró que el platillo del tico la llevó a su amado país, donde ni ella ni su familia pueden entrar debido a la situación política en que viven con Daniel Ortega.

LEA MÁS: Miss Universo Sheynnis Palacios y su familia viven una dolorosa situación en Nicaragua

“Gracias por regresarme a mi país a través de este nacatamal. De verdad, felicidades y, si me lo permiten, voy a ir a abrazarlo”, concluyó antes de fundirse en un emotivo abrazo con el sancarleño.

Él se mostró muy emocionado y aseguró que ese momento vale más que cualquier salvación.

“Ya con eso estoy feliz, ese momento vale más que cualquier cosa, no me importa la salvación, eso es lo que quería”, concluyó.

Al final, la noche fue redonda para Centeno porque logró salvarse y seguirá en el reality de Telemundo, donde episodio a episodio ha conquistado a miles de personas con su sazón y, sobre todo, con su carisma y humildad.