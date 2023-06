Ticos hacen petición para que Shakira se sienta pura vida en Costa Rica

Shakira ha pedido que no acosen a sus dos hijos. (Grosby - G3/The Grosby Group)

La cantante colombiana Shakira ha causado una revolución en las redes sociales de toda Costa Rica tras llegar de sorpresa a pasar unos días de descanso con sus hijos y muchos ticos tienen el propósito de que se sienta pura vida.

Tras separarse de Gerard Piqué, la artista ha tenido una gran exposición en redes sociales y medios de comunicación, donde constantemente sus canciones o viajes dan mucho de hablar.

Para descansar de esa realidad, de las multitudes y de los paparazzi, fue que la colombiana eligió Costa Rica para traer a su familia y miles de ticos piden que pueda lograr su objetivo.

LEA MÁS: Este es el lugar elegido por Shakira para disfrutar de Costa Rica

Desde que se supo que estaba en Tiquicia muchos han pedido que no la persigan, no le tomen fotos y no la acosen.

“Bienvenida a Costa Rica”, “Que disfrute sus vacaciones”, “Ojalá no le amarguen su estadía en nuestro país”, “Déjenla tranquila, no la busquen”, son algunas de las peticiones en redes.

A pesar de que no se le ha visto mucho, quienes han tenido la oportunidad de hablar con ella tras su llegada al país, aseguran que es muy amable y se le ve muy relajada.

Si Shakira está en Costa Rica tratemos de darle espacio, hacerla sentir bien y segura a ella y sus hijos. Seamos realmente pura vida. — Silvana Cedeño (@silvanasc25) June 22, 2023

Querida @shakira estamos ansiosos de saber cómo la estás pasando en Costa Rica ❤️ ¡Pura vida! — Yaslin Cabezas (@YaslinCabezas) June 22, 2023

Si Shakira se escondió en Costa Rica es para disfrutar de sus vacaciones tranquila, sin tener paparazzis por todos lados, donde pueda estar tranquila desarreglada, no para que la vayan a perseguir a un hotel y pedirle fotos y publicarlas. IMBECILES pic.twitter.com/e3GEf9MWAK — carladirty (@carla_dirty) June 22, 2023