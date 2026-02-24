Ticos le caen con lluvia de comentarios negativos a famoso modelo estadounidense por lo que dijo de Costa Rica

El modelo y creador de contenido estadounidense Sam Cushing (@sam.cushing) visitó Costa Rica y quedó tan sorprendido con su experiencia que aseguró que ya quiere mudarse al país. Sin embargo, su comentario no fue bien recibido por muchos ticos.
A través de TikTok, el influencer contó que se encuentra trabajando en Tamarindo, Guanacaste, pero que con solo un día en territorio nacional se enamoró del lugar.
“¿Debería mudarme aquí?”
Cushing publicó un video acompañado del audio: “¿Debería mudarme aquí?”, lo que encendió de inmediato la sección de comentarios.
Las respuestas no tardaron en llegar y en su mayoría fueron negativas: “No”, “Solo de vacaciones”, “No, gracias”, “Solo de visita dos veces al año”, “Por favor, no”, “No es hate, pero solo de vacaciones”, entre muchos otros mensajes similares.
Aunque hubo uno que otro comentario apoyando la idea, la mayoría de usuarios expresó rechazo ante la posibilidad de que el modelo se establezca en el país.
La reacción refleja un sentir que se ha vuelto recurrente en redes sociales, donde algunos costarricenses manifiestan preocupación por el crecimiento de comunidades extranjeras en zonas turísticas como Santa Teresa, Tamarindo y otras áreas costeras.
Muchos señalan que el aumento de residentes extranjeros ha impactado el costo de vida y el acceso a vivienda, lo que genera debate cada vez que una figura pública anuncia su intención de mudarse al país.
Por ahora, Sam Cushing continúa compartiendo contenido desde Guanacaste, mientras su pregunta sigue generando conversación entre sus seguidores y usuarios costarricenses.
@sam.cushing
Honestly I just might 🫣 @Ryan Meyers costarica♬ Should I move here - Rod
Nota realizada con ayuda de IA