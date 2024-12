Ticos le pegaron una gran salvada a Elías Alvarado en el año más duro desde que llegó a USA

Elías Alvarado (Elías Alvarado para La Nación)

Elías Alvarado está más que feliz con su nuevo trabajo tras tomar la complicada decisión de dejar de ser taxista en Estados Unidos.

El comunicador costarricense hace unas semanas contó que decidió dejar de lado el taxi, trabajo que por mucho tiempo fue el sustento de su familia, pero que está lleno de sacrificios y condiciones complicadas.

Tras atreverse a hacer el cambio, al ahora creador de contenido al parecer le va muy bien y es que, aunque dejó de ser taxista, su carrito sigue siendo una gran herramienta de trabajo.

Alvarado ahora se dedica al transporte privado, con regularidad publica en sus redes sociales el número al que lo pueden llamar en caso de necesitar su servicio y todo indica que ha sido un éxito.

En una conversación con La Teja, nos contó que ahora se ahorra mucho dinero, pasa más tiempo con su esposa y su hijo Saúl y tiene un pedacito de Costa Rica más cerca de él.

“El taxi me estaba generando mucho estrés porque no se movía, Ha sido un año bastante difícil. En mis 11 años viviendo en este país, este año ha sido bastante difícil, económicamente difícil. No me puedo quejar y decir que ha sido malo, pero sí difícil. El tema era que no hacía la cantidad de dinero suficiente que necesitaba al día”, nos contó.

Y es que el taxi le generaba un gasto fijo al mes de mínimo mil dólares al mes (más de 500 mil colones), hecho que lo llenaba de estrés.

“Me estaba robando hasta cierto punto la paz, el sueño, no podía dormir y estaba con un poco de ansiedad. Era justo y necesario hacerlo, los números no mienten y los que veíamos todas las semanas con mi esposa eran cada vez más bajas. Me puse a pensar que ‘¿qué hago ahora?’ y se me ocurrió el transporte privado en el aeropuerto”.

Aunque la decisión fue algo apresurada y de la noche a la mañana cambió por completo la rutina de vida que tuvo por más de ocho años, actualmente está feliz y satisfecho.

“En cuanto al último año en lo económico, ahora me va mejor porque los gastos que tengo ahora no son tan altos como los del taxi y me queda más dinero”, explicó.

Sus nuevos clientes son Pura Vida

Además del tiempo y el dinero, uno de los aspectos que más ha cambiado es que ahora sus clientes son solo ticos.

“Yo tengo que agradecer y por eso amo y hablo tan bien de mi país porque he tenido una muy buena experiencia con los ticos. Han sido muy, muy buenos conmigo, apoyándome desde que los gustitos de Saúl y ahora en el transporte. La gente siempre busca la manera de cómo ayudar, me llaman, me contratan. La publicidad anda de boca en boca. Todos mis clientes son ticos, yo solo me promociono por redes sociales y mis seguidores son ticos”, reveló emocionado.

Lo mejor de esto es que todos los que buscan su servicio de transporte privado, ya saben quién es él y conocen un poco sobre su historia, entonces saben que van con una persona honrada, simpática y sobre todo, trabajadora.

“Es gente que conoce mi historia, que me ha seguido estos cuatro años, saben qué hizo Saúl ayer porque yo lo publico en redes sociales. Es curioso porque he llevado gente de Costa Rica con mucho dinero y doctores de la Caja y es bonito porque es conocer, descubrir y escuchar a la gente de Costa Rica”.

Lo más bonito de todo es que los ticos lo chinean mucho a él y a su familia.

“Un día me trajeron un cereal que solo se consigue en Costa Rica o me dicen ‘mira Elías, le traje esto a Saúl’ y es que le traen un oso perezoso o chocolates. La gente es muy bonita y es algo que nunca imaginé. Yo no busqué ser conocido, yo solo empecé a hacer lo que me gusta en Teletica y eso me dio mucha exposición. La gente sabe muchas cosas mías y yo quiero saber de ellos y me he llevado muchas sorpresas, pero no hay palabras porque la gente ha sido muy bonita y yo solo puedo decirles gracias porque no he hecho mayor cosa para ganarme a la gente”.

Alvarado está disfrutando al máximo esta nueva etapa de su vida, misma que es completamente diferente a lo que vivió hace casi 12 años, cuando llegó a Estados Unidos persiguiendo un sueño mientras hacía hamburguesas, hecho del que se siente tan orgulloso como de su presente.

Elías Alvarado está encantado con nuevo trabajo (Instagram)

Elías Alvarado y dos clientes muy pura vida (Cortesía)